Klopp verwacht straf voor gedrag tegen vierde official: 'Had niet mogen gebeuren'

Liverpool-manager Jürgen Klopp denkt dat hij een straf tegemoet kan zien vanwege zijn gedrag tijdens en na het met 4-3 gewonnen duel met Tottenham Hotspur. Volgens de Duitser was hij zijn emoties zondag niet meer de baas.

"Ik kan waarschijnlijk een straf verwachten, want de scheidsrechters denken dat ik hun integriteit in twijfel trok. Maar ik heb alleen mijn gevoelens van dat moment beschreven", verklaarde de 55-jarige Klopp twee dagen na het tumultueuze duel.

Klopp blikte een dag voor de volgende competitiewedstrijd (tegen Fulham) nog even terug op de incidenten van zondag. Liverpool won het duel met Tottenham dankzij een goal van Diogo Jota in blessuretijd. Klopp sprintte na dat doelpunt richting de vierde official, liep een hamstringblessure op en riep hem wat woorden toe.

Na de wedstrijd liet hij zich in de media uit over scheidsrechter Paul Tierney, die hij ervan beschuldigde iets tegen Liverpool te hebben. "Hij zegt dat er geen problemen tussen ons zijn, maar dat kan eigenlijk niet waar zijn", zei Klopp onder meer.

Klopp toonde op de persconferentie berouw, maar stelde dat hij weinig aan zijn gedrag kon doen. "Het had allemaal niet moeten gebeuren. Het waren de emoties en de boosheid. Dat is de reden dat ik het doelpunt zo vierde", zei de manager. "Ik probeerde rustig te worden, maar dat lukte niet."

"We wonnen een wedstrijd op spectaculaire wijze met 4-3 en na afloop had iedereen het over mij. Dat vond ik erg vervelend. Ik heb daar echt spijt van, het is niet nodig en het is niet hoe het zou moeten zijn."