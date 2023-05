Aké op tijd hersteld voor jacht op zeldzame treble met Manchester City

Nathan Aké is hersteld van zijn hamstringblessure. De verdediger van Manchester City miste de Premier League-topper tegen Arsenal, maar is op tijd fit voor de cruciale weken met zijn club.

"Hij heeft gisteren met ons meegetraind en voelt zich goed", zei City-coach Josep Guardiola dinsdag op een persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen West Ham United van woensdag.

Aké is dus ook fit genoeg voor het tweeluik met Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Over exact een week gaat City eerst op bezoek in Estadio Santiago Bernabéu. Acht dagen later wordt de strijd om een finaleticket beslist in Manchester.

Oranje-international Aké kampte met een hamstringblessure die hij twee weken geleden opliep in het Champions League-duel met Bayern München. De 28-jarige verdediger moest het veld toen na een uur verlaten.

Guardiola had op de persconferentie minder goed nieuws over sterspeler Kevin De Bruyne. "Hij is weer aan het bewegen, maar heeft nog niet met het eerste elftal getraind." De Bruyne kreeg in de Premier League-topper tegen Arsenal een trap tegen zijn been.