Jonker blij met loting Nations League: 'Bijzonder om tegen Wiegman te spelen'

Andries Jonker is tevreden met de loting van de Oranjevrouwen voor de groepsfase van de Nations League. De bondscoach ziet genoeg kansen om ten koste van poulegenoten Engeland, België en Schotland de Final Four te bereiken.

"Over het algemeen ben ik tevreden met de loting, zeker als je het vergelijkt met andere poules", reageert Jonker dinsdag na de loting in het Zwitserse Nyon. De trainer ziet Engeland als grootste concurrent. De 'Lionesses' wonnen vorig jaar in aanloop naar het EK een oefenduel met Oranje (5-1).

"Engeland is als regerend Europees kampioen de zwaarst mogelijke tegenstander die we konden treffen. Het wordt een mooie uitdaging. Voor vrouwenvoetbalminnend Nederland, de speelsters en ook voor mij is het bijzonder om tegen het Engeland van Sarina Wiegman te gaan spelen."

Jonker waakt daarnaast voor onderschatting van België. De Oranjevrouwen spelen op 2 juli hun laatste wedstrijd tegen België voordat ze afreizen naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. "En ook Schotland is niet te onderschatten. Het is een taaie ploeg met een paar individueel goede speelsters", zegt Jonker.

Groepen divisie A Groep 1: Nederland, Engeland, België en Schotland Groep 2: Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Portugal Groep 3: Duitsland, Denemarken, IJsland en Wales Groep 4: Zweden, Spanje, Italië en Zwitserland

Kwalificatie Spelen op het spel

De eerste editie van de Nations League in het vrouwenvoetbal gaat in het najaar van start. De vier winnaars van de poules uit divisie A spelen in februari om twee olympische tickets. Frankrijk heeft als organiserend land automatisch het derde Europese ticket voor de Spelen van 2024 gekregen.

De duels om promotie en degradatie in de Nations League worden ook in februari gespeeld. Daarna begint een nieuwe cyclus van poulewedstrijden. Hierin staat kwalificatie voor het EK op het spel.

"Ik heb gemengde gevoelens over deze nieuwe opzet", zegt Jonker. "Sportief gezien is het een goede zaak dat we meer topwedstrijden gaan spelen. Aan de andere kant betekenen die topwedstrijden een extra belasting voor opnieuw dezelfde speelsters."