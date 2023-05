Oranjevrouwen treffen Engeland van Wiegman in groepsfase Nations League

De Oranjevrouwen nemen het komend najaar in de groepsfase van de Nations League op tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. De formatie van Andries Jonker treft ook België en Schotland. In de eerste editie van het landentoernooi wordt gestreden om tickets voor de Olympische Spelen van 2024.

Het wordt niet de eerste keer dat de Oranjevrouwen tegen de ploeg van oud-bondscoach Wiegman spelen. Engeland was vorig jaar in een oefenduel in de aanloop naar het EK veel te sterk voor Nederland (5-1). De 'Lionesses' werden ruim een maand later Europees kampioen in eigen land.

Wiegman boekte jaren geleden ook grote successen als bondscoach van Nederland. Onder leiding van de Haagse werden de Oranjevrouwen in 2017 Europees kampioen. Twee jaar later haalde Nederland de WK-finale, die werd verloren van de Verenigde Staten. Na de Olympische Spelen van 2021 trok Wiegman samen met assistent Arjan Veurink naar Engeland.

Nederland is dinsdag bij de loting in het Zwitserse Nyon ook gekoppeld aan België, de nummer negentien van de wereldranglijst. Bij de zuiderburen speelt Tessa Wullaert, die dit seizoen al achttien keer heeft gescoord voor Fortuna Sittard. Schotland, de mondiale nummer 23, lijkt de underdog in groep 1 van divisie A.

In de groepsfase speelt ieder land een keer thuis en een keer uit. De zes groepswedstrijden worden in september, oktober en november 2023 afgewerkt. De vier groepswinnaars in divisie A plaatsen zich voor de 'Final Four'. Die finaleronde staat tussen 21 en 28 februari op het programma.

Groepen divisie A Groep 1: Nederland, Engeland, België en Schotland Groep 2: Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Portugal Groep 3: Duitsland, Denemarken, IJsland en Wales Groep 4: Zweden, Spanje, Italië en Zwitserland

Alleen in Nations League zijn olympische tickets te verdienen

De eerste Nations League voor vrouwen is direct van groot belang, omdat er ook wordt gestreden om kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Die felbegeerde tickets gaan naar de twee finalisten.

Het derde olympische ticket voor Europa is al vergeven, want dat gaat naar gastland Frankrijk. Als de Françaises de finale van de Nations League bereiken, plaatst de winnaar van de troostfinale zich voor de Spelen.

In totaal doen 51 landen mee aan de Nations League. Divisie A en B bestaan uit zestien landen (vier groepen van vier) en divisie C uit negentien landen (vier groepen van vier en één groep van drie). Net als bij de mannen kunnen landen promoveren en degraderen.

Bij de Nations League voor vrouwen is het toernooi gekoppeld aan de kwalificatiereeks voor EK's en WK's. Als de Oranjevrouwen zich in divisie A handhaven, spelen ze in de kwalificatie voor het EK 2025 ook in die divisie. Dat is van belang, want alleen landen in divisie A kunnen zich straks rechtstreeks voor de Europese titelstrijd plaatsen.