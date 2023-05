Ultieme tussenpaus Allardyce moet nu Leeds United voor degradatie behoeden

Sam Allardyce keert verrassend als trainer terug in de Premier League. 'Big Sam', die vaker door Engelse clubs wordt aangetrokken als interim-coach, moet dit keer Leeds United voor degradatie zien te behoeden. Hij tekent tot het einde van het seizoen en volgt de ontslagen Javi Gracia op.

De 68-jarige Allardyce stond voor het laatst voor de groep van West Bromwich Albion. De ervaren coach werd daar halverwege het seizoen 2020/2021 aangesteld, maar slaagde er niet in 'The Baggies' voor de Premier League te behouden. Vervolgens besloot hij te vertrekken.

De naam Allardyce zingt wel vaker rond als er tijdens een seizoen een trainer in de Premier League is ontslagen. Hij is bij meerdere clubs succesvol geweest als tussenpaus. Zo stelden Sunderland (2015/2016) en Crystal Palace (2016/2017) onder leiding van Allardyce uit geslagen positie lijfsbehoud veilig.

'Big Sam' was ook kortstondig bondscoach van Engeland. Allardyce tekende na het EK in 2016 een tweejarig contract, maar hij stond uiteindelijk slechts één wedstrijd langs de lijn. Hij stapte op na een rel. Allardyce had tegen undercoverjournalisten van The Daily Telegraph gezegd dat hij (voor geld) de regels rondom het zogenoemde third party ownership wilde helpen omzeilen bij het aantrekken van spelers.