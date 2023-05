Boze Infantino dreigt televisierechten WK vrouwen niet aan toplanden te verkopen

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opnieuw zijn ongenoegen geuit over de biedingen van toplanden om het WK voor vrouwen te mogen uitzenden. De Zwitser dreigt nu zelfs de televisierechten helemaal niet te verkopen.

"Het is onze morele plicht de televisierechten voor het WK niet voor te weinig geld te verkopen", zei Infantino maandagavond bij een bijeenkomst van de wereldhandelsorganisatie WTO in Genève. "Als de biedingen zo laag blijven, dan zijn we genoodzaakt het WK niet te laten uitzenden in de vijf Europese toplanden."

Het is niet de eerste keer dat Infantino uithaalt naar de televisiezenders, vooral die in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. In oktober 2022 zei de Zwitser dat er nu "honderd keer minder" geld wordt geboden dan als er een WK voor mannen op de rol staat.

In maart uitte Infantino bij het FIFA-congres in Rwanda, waar hij werd herkozen als voorzitter, opnieuw kritiek. Infantino maakte daar bekend dat de wereldvoetbalbond het prijzengeld op WK's voor mannen en vrouwen wil gelijktrekken. "Maar sponsoren en uitzendpartijen zouden hetzelfde moeten doen."

Infantino vindt excuus van tijdstip niet geldig

Voor Europese televisiezenders is het WK minder interessant, omdat het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden. Door het tijdsverschil staan de wedstrijden niet in de Europese avond (primetime) op het programma. Daardoor zullen minder mensen voor de televisie gaan zitten.

Infantino vindt dat geen geldig excuus. "Het is inderdaad geen primetime in Europa. Maar er zijn wedstrijden die om 9.00 of 10.00 uur worden gespeeld. Dat is denk ik best wel redelijk. De huidige biedingen zijn een klap in het gezicht van de speelsters en alle vrouwen wereldwijd."