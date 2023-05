Uitblinker Roord leidt Wolfsburg naar CL-finale: 'Dit is echt overweldigend'

Jill Roord kan nog moeilijk geloven dat ze maandagavond met VfL Wolfsburg de finale van de Champions League heeft bereikt. De Nederlandse middenvelder scoorde in het spektakelstuk met Arsenal en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.

Roord schoot in de 42e minuut vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-1 binnen in het Emirates Stadium. Na reguliere speeltijd stond het 2-2 en was er een verlenging nodig. Pas in de 119e minuut zorgde Pauline Bremer voor de winnende goal.

"Dit is echt overweldigend", zei een trotse Roord in een eerste reactie na de wedstrijd. "Het was een pittig duel dat alle kanten opging. Ik ging er eigenlijk al van uit dat we strafschoppen zouden gaan nemen. Godzijdank maakten we nog de 2-3."

Overigens was Roord niet de enige Oranje-international die in de feestvreugde deelde. Met verdedigers Dominique Janssen en Lynn Wilms stonden er nog twee Nederlanders aan de aftrap bij Wolfsburg. Bij Arsenal verdedigde Victoria Pelova de Nederlandse eer.

Voor Roord was het een bijzonder tweeluik, want de middenvelder stond tussen 2019 en 2021 onder contract bij Arsenal. Ze mag zich gaan opmaken voor haar eerste Champions League-finale.