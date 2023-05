Leicester City en Everton schieten weinig op met gelijkspel in degradatiethriller

Leicester City en Everton hebben maandagavond in een bloedstollende degradatiekraker in de Premier League de punten moeten delen. Leicester City verzuimde in de eerste helft via een penalty op 3-1 te komen, waarna de bezoekers langszij kwamen: 2-2.

Dominic Calvert-Lewin zette Everton na een kwartier op 0-1 in het King Power Stadium door een penalty te verzilveren. De bezoekers konden niet lang genieten van de voorsprong. Goals van Caglar Söyüncü en Jamie Vardy zorgden voor de ommekeer.

Op slag van rust kreeg Leicester City met een strafschop de uitgelezen mogelijkheid op de 3-1 na een handsbal van Michael Keane. James Maddison mocht aanleggen, maar de inzet van de aanvallende middenvelder werd gekeerd door Everton-doelman Jordan Pickford.

Die misser van Maddison kwam de thuisploeg duur te staan. Alex Iwobi schoot meteen na rust de 2-2 tegen de touwen. Beide ploegen hadden daarna nog kansen op de winnende treffer, maar goals bleven uit.