Scorende Roord met Wolfsburg ten koste van Arsenal naar CL-finale in Eindhoven

De vrouwen van VfL Wolfsburg hebben zich maandag geplaatst voor de finale van de Champions League in Eindhoven. Mede dankzij een treffer van Jill Roord waren de Duitsers met 2-3 te sterk voor het Arsenal van Victoria Pelova, al moest er wel een zenuwslopende verlenging aan te pas komen.

Na een handsbal van Lotte Wubben-Moy leek Wolfsburg na drie minuten al recht te hebben op een penalty, maar de VAR greep in wegens buitenspel. Na miscommunicatie tussen Kathrin Hendrich en Wolfsburg-keeper Merle Frohms opende Stina Blackstenius tien minuten later de score. De Arsenal-spits omspeelde de keeper en tikte de bal in het lege doel.

Op slag van rust kwam Wolfsburg langszij dankzij Roord. Op aangeven van Alexandra Popp schoot de Oranje-international vanaf een meter of vijftien raak. Oranje-internationals Dominique Janssen Lynn Wilms hadden ook een basisplaats.

Na rust kwam Wolfsburg voor het eerst op voorsprong. Uit een corner kopte de 127-voudig Duits international Popp prachtig raak: 1-2. Het feestje van Wolfsburg werd al snel verstoord toen Jean Beattie, die de 60.063 toeschouwers verraste met een fraaie kopbal.

In een zenuwslopende verlenging had Arsenal-verdediger Wubben-Moy in de 119e voor tijd een black-out, waarna invaller Pauline Bremer op aangeven van Jule Brand een einde maakte aan alle spanning: 2-3.

Arsenal en VfL Wolfsburg stonden in een uitverkocht Emirates-stadion, wat een primeur was voor de ploeg uit Londen. Foto: Getty Images

Wolfsburg treft FC Barcelona in Champions League-finale

Zo wint Wolfsburg nú wel van Arsenal, nadat de ploegen een week geleden in een spektakelstuk met 2-2 gelijk hadden gespeeld.

De ploeg van voormalig FC Twente-coach Tommy Stroot neemt het in de Champions League-finale op tegen FC Barcelona, dat in een tweeluik te sterk was voor Chelsea. Het Philips Stadion in Eindhoven is op 3 juni om 16.00 uur het toneel voor de eindstrijd.