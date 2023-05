Gözübüyük fluit mogelijk kampioensduel Feyenoord, Makkelie leidt Ajax-AZ

Delen via E-mail

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük heeft zondag de leiding bij Excelsior-Feyenoord, de wedstrijd waarin koploper Feyenoord mogelijk kampioen wordt. De kraker Ajax-AZ is in handen van Danny Makkelie.

Gözübüyük krijgt in het Van Donge & De Roo Stadion ondersteuning van assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde official en Dennis Higler fungeert als VAR.