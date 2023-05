Leeds United-spelers bieden excuses aan na negeren van jonge fan

De spelers van Leeds United hebben maandag excuses aangeboden aan hun supporters. Dat deden ze nadat een video viraal was gegaan waarop te zien was dat ze een jonge supporter negeerden.

"We kunnen niet in woorden uitdrukken hoezeer dit ons spijt", reageren de spelers van Leeds op de site . Op de video was duidelijk te zien dat de spelers, onder wie voormalig Feyenoorder Crysencio Summerville, het jongetje dat zwaaide negeerden.

"Die jongen had meer liefde van onze selectie moeten krijgen. Supporters van Leeds verdienen dit niet. Ze reizen altijd met ons mee", staat in de verklaring van Leeds. De spelers hopen dat de ouders van de jonge fan zich melden bij de club.

"Op de dag van de wedstrijd maken we met het hele team een wandeling. Daarvoor en daarna stoppen we voor foto's en handtekeningen en hebben we interactie met onze fans, zodat we op tijd kunnen vertrekken. Maar dat is geen excuus voor het negeren van de fan."