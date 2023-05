Klopp verdedigt wangedrag richting arbitrage: 'Deze scheidsrechter is tegen ons'

Jürgen Klopp schaamt zich niet voor de manier waarop hij zondag de winnende treffer van Liverpool tegen Tottenham Hotspur (4-3) vierde. De Duitse coach, die provocerend in het gezicht van de vierde official juichte, denkt dat scheidsrechter Paul Tierney het op zijn ploeg gemunt heeft.

"We hebben een geschiedenis met Tierney. Maar ik heb echt geen idee wat hij tegen ons heeft. Hij zegt dat er geen problemen tussen ons zijn, maar dat kan eigenlijk niet waar zijn", zei Klopp na de tumultueuze wedstrijd in gesprek met Sky Sports.

Klopp was met name woedend over de vrije trap die Tottenham Hotspur in blessuretijd kreeg en waaruit Richarlison de 3-3 maakte. Nog geen twee minuten later zorgde Diogo Jota voor de winnende treffer in het spektakelstuk op Anfield.

Een opgeluchte Klopp liet zich daarna van zijn slechtste kant zien door direct naar de vierde official te sprinten en opzichtig in zijn gezicht te juichen. Overigens werd de Liverpool-coach daar direct voor gestraft; hij greep naar zijn hamstring en strompelde terug naar zijn eigen bank.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Wat Tierny tegen me zei, was niet oké'

Zijn wangedrag kwam Klopp op een gele kaart te staan. "Wat de scheidsrechter tegen me zei toen hij me geel gaf, was niet oké", zei de Duitser, die niet vertelde wat er dan gezegd zou zijn. De PGMOL, de instantie die verantwoordelijk is voor de scheidsrechters, heeft de audio van Tierney beluisterd en ziet geen reden om hem een straf op te leggen.

Klopp, die vanwege zijn wangedrag wél moet vrezen voor een onderzoek van de Engelse voetbalbond, vindt dat hij die gele kaart überhaupt niet had verdiend. "Ik heb tijdens het juichen geen vervelende woorden gebruikt. Het was wel een onnodige actie, maar ik ben direct al gestraft door mijn hamstring te verrekken."