Van Bommel: 'Niemand kan meer zeggen dat ik niets gewonnen heb als coach'

Mark van Bommel is opgelucht en trots dat hij zondag zijn eerste prijs als trainer in de wacht heeft gesleept. De 46-jarige Nederlander, die als speler grote successen vierde, was met Antwerp in de Belgische bekerfinale met 0-2 te sterk voor KV Mechelen.

"Nu kan niemand meer zeggen dat ik nog niets gewonnen heb als coach", zei Van Bommel met een grijns tegen Sporza. "Ik hoorde dat wel vaker de afgelopen weken. Alleen vergeten mensen dat ik nog maar aan mijn tweede volledige seizoen bezig ben. Het lijkt misschien alsof ik al langer trainer ben. Zo voelt het ook, maar dat is niet zo."

De trainerscarrière van Van Bommel begon in 2018 bij PSV. Na een uitstekende seizoensstart moesten de Eindhovenaren de landstitel aan Ajax laten en in de KNVB-beker volgde een snelle uitschakeling tegen RKC Waalwijk. Eind 2019 werd Van Bommel na een teleurstellende reeks ontslagen door PSV.

Na een kortstondig avontuur als trainer van VfL Wolfsburg - Van Bommel moest in het najaar van 2021 al na enkele maanden het veld ruimen - tekende de 79-voudig international vorige zomer bij het Antwerp van directeur Marc Overmars. Daar lijkt hij ondanks een wisselvallig seizoen wél op zijn plaats te zijn.

Van Bommel doet medaille direct af

In de bekerfinale tegen Mechelen had Antwerp aan doelpunten van Vincent Janssen (strafschop) en Michel-Ange Balikwisha genoeg om een feestje te kunnen vieren. Bij de winnaar van de zogenoemde Croky Cup stonden er met Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Janssen maar liefst vier Nederlanders aan de aftrap.

Opvallend was dat Van Bommel zijn medaille direct wegstopte, maar dat was niet oneerbiedig bedoeld. "Tijdens een Champions League-finale met AC Milan liet ik ze eens hangen. Maar door het springen ben ik ze toen kwijtgeraakt", lachte Van Bommel. "Daarom stopte ik ze nu dus meteen in mijn zak, zodat het niet opnieuw zou gebeuren."