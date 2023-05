Heitinga is klaar met vragen over zijn toekomst bij Ajax: 'Ik hoor het vanzelf wel'

John Heitinga heeft geen zin meer in vragen over zijn toekomst als trainer van Ajax. Met de verloren bekerfinale is het rampseizoen van de recordkampioen compleet, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over de trainerspost voor volgend seizoen.

Of Heitinga het gevoel heeft dat zijn dagen als trainer van Ajax geteld zijn, is de vraag vanuit de zaal. Met een aangeslagen gezicht en de armen gesloten over elkaar geeft de trainer van Ajax een afgemeten antwoord. Het is 45 minuten nadat Ajax via penalty's de bekerfinale van PSV heeft verloren in De Kuip.

"Dat weet ik niet. Er wordt achter de schermen hard gewerkt. Ik hoor het vanzelf wel", zegt hij. "Edwin (algemeen directeur Edwin van der Sar) en Sven (de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat) zijn constant bezig. Ik ga ervan uit dat de juiste keuzes gemaakt worden. We voeren gesprekken. Als er informatie is, zal ik dat delen met jullie. Ik ben ook wel een beetje klaar met deze vraag."

Na het ontslag van Alfred Schreuder promoveerde Ajax Heitinga van trainer van Jong Ajax tot hoofdtrainer. Ruim vier maanden na dato is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van de clubicoon.

Mislintat zei drie weken geleden bij zijn komst dat Heitinga op poleposition ligt om volgend seizoen ook trainer van Ajax te zijn. "Hij heeft een geweldig karakter en is een oud-speler van Ajax", zei hij. "Ik vind dat we op dit moment een goede manager hebben. We praten met niemand anders."

Een aangeslagen John Heitinga buigt het hoofd na de verloren bekerfinale. Foto: ANP

'Onduidelijkheid is slecht voor John'

Voorlopig zijn die stellige woorden van Mislintat niet in daden omgezet. Het past allemaal in het chaotische beeld van het Ajax van nu. Jeugdtrainer en oud-international Gerald Vanenburg stopte dinsdag uit onvrede met de koers binnen de jeugdopleiding.

Even daarvoor waren hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali en hoofdscout Henk Veldmate (naar FC Groningen) ook al vertrokken. De geliefde oud-assistent Winston Bogarde gooide zelfs nog olie op het vuur door bij Ziggo Sport te zeggen dat hij niet terugkeert bij Ajax zolang Van der Sar er algemeen directeur is. Van der Sar wordt door veel fans verantwoordelijk gehouden voor de huidige crisis.

Davy Klaassen vindt alle perikelen een slechte zaak voor Ajax. "Er is veel onduidelijkheid binnen de club en dat is nooit goed, ook niet voor John. Ik vertrouw erop dat er hard aan gewerkt wordt, zodat we Ajax weer omhoog kunnen helpen."

De nederlagen tegen PSV, waardoor Ajax in een week tijd de tweede plaats in de Eredivisie én de bekerfinale verloor, spreken niet in het voordeel van Heitinga. De trainer bungelt zichtbaar. Heitinga zelf heeft niet het idee dat de duels met PSV als een examen voelden.