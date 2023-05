Na diep dal is bekritiseerde Drommel bekerheld van PSV: 'Dit voelt als revanche'

Joël Drommel beleefde zondag in De Kuip de mooiste dag uit zijn carrière. De 'bekerkeeper' komt uit een diep dal en was in de bekerfinale tegen Ajax opeens de held door in de strafschoppenreeks de penalty van Edson Álvarez te stoppen. "Je wordt afgeschreven en zou niet goed genoeg zijn."

Terwijl de spelers van PSV van blijdschap niet wisten wie ze in de armen moesten springen, had Ruud van Nistelrooij het meteen helder: hij stormde na de beslissende penalty van Fábio Silva op Drommel af. "Zijn verhaal vind ik geweldig", zei de trainer op de persconferentie.

Vorig seizoen begon Drommel onder trainer Roger Schmidt nog als eerste doelman, maar na een aantal fouten verloor hij zijn plek onder de lat aan Yvon Mvogo. Na alle duels in het bekertoernooi te hebben gekeept, zag hij in de finale vanaf de bank zijn ploeggenoten de beker veroverden.

In de zomer vorig jaar haalde PSV met Walter Benítez een nieuwe keeper. Ook onder Van Nistelrooij werd Drommel tweede keuze. Dit keer mocht hij als 'bekerkeeper' alleen wél alle bekerduels keepen, inclusief de finale van zondag tegen Ajax.

"Dit voelt na vorig jaar als revanche", vertelde de 26-jarige Drommel met de 'dennenappel' voor zich in de perszaal van De Kuip. "Het hele jaar zit ik op de bank en nu zit ik hier met de beker naast me. Dit is een van de mooiste dagen uit mijn carrière."

Ruud van Nistelrooij in de armen van zijn doelman Joël Drommel. Foto: ANP

'Je wordt afgeschreven en bent niet goed genoeg'

Dat juist Drommel in de finale de hoofdrol voor zich opeiste, gaf Van Nistelrooij voldoening. "Daar gaat het toch om als trainer? Dat je jonge spelers helpt. Na alles wat hij vorig jaar heeft meegemaakt, helpt hij ons nu aan de beker. Hij is er volledig overheen."

"Je moet niet onderschatten wat er allemaal op je afkomt als je wat minder speelt", vervolgde Van Nistelrooij. "Vanuit het publiek wordt er van alles naar je geroepen. Maar ook op sociale media en in de pers. Je wordt afgeschreven, je bent niet goed genoeg, je bent te zwak. Dat doet veel met een speler."

Drommel moest uit een diep dal komen nadat hij vorig jaar werd gepasseerd. De keeper, voor 3,5 miljoen euro overgekomen van FC Twente, schakelde een mental coach in. Het belangrijkste verschil? "Ik ben nu rustiger en volwassener. Door veel te praten, vooral met goede mensen om me heen."

"En ik lees niet te veel", zegt de keeper lachend. "Ik wil zo weinig mogelijk weten wat andere mensen vinden. Natuurlijk krijg je via via wel wat te horen, maar ik ben gefocust op mezelf en de hele week keihard blijven trainen. Ook op strafschoppen. En nu zit ik hier."

De redding van Joël Drommel op de zwak ingeschoten penalty van Edson Álvarez. Foto: ANP

'Ik wil eerste keeper worden'

De rol van 'bekerkeeper' is een groot deel van het seizoen behoorlijk ondankbaar, maar toch is Drommel blij met zijn coach. Van Nistelrooij stak zijn hand voor hem in het vuur en bleef - ondanks de nodige kritiek - ook in de finale achter de geboren Noord-Hollander staan.

"We hebben dit aan het begin van het seizoen afgesproken, maar de keuze lag bij de trainer. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden en daar ben ik hem dankbaar voor", zegt Drommel. "En als je alles in de beker mag keepen geeft dat wel echt vertrouwen."

Over zes dagen is de bekerheld normaal gesproken weer bankzitter als PSV het in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam opneemt. Bij afwezigheid van Benítez speelde Drommel dit seizoen slechts vier competitiewedstrijden. Toen de Argentijn weer fit was, moest Drommel direct weer plaatsmaken.

Nog zo'n jaar als reserve ziet Drommel niet zitten. De doelman staat tot de zomer van 2026 onder contract in Eindhoven en hult zich in stilzwijgen over zijn toekomst. "Het beste is dat ik wekelijks speel. Dan ontwikkel ik me het best. Dat is ook wel het doel: ik wil eerste keeper worden."