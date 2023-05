Spelers Ajax en PSV ontsieren bekerfinale met wangedrag: 'Het slaat nergens op'

Aanstellerij, opstootjes, geduw, getrek en voortdurend gezeur op de arbitrage. De spelers van Ajax en PSV gaven met hun wangedrag zondag in de bekerfinale het slechtste voorbeeld voor de fans, die juist onder een vergrootglas liggen. Na afloop van de bekerwinst van PSV staken ze de hand in eigen boezem.

Joey Veerman sprak in de rust zijn ploeggenoten toe. Dat "kinderachtige gedrag" moest maar eens afgelopen zijn, vertelde de Volendammer in de kleedkamer. "Het werkt ook helemaal niet in ons voordeel als we daarin meegaan", voegde hij daaraan toe.

De bekerfinale is op papier de jaarlijkse feestdag van het Nederlandse voetbal. Grote gezinnen trekken naar het stadion, miljoenen mensen zitten voor de televisie. Het is hét moment dat kinderen naar hun grote voorbeelden mogen kijken.

Juist in die wedstrijd lieten de spelers van Ajax en PSV zich van hun slechtste kant zien. Ze maakten er een ergerlijke en gênante voorstelling van in De Kuip, vooral in de eerste helft, die langer op zich liet wachten doordat fans van Ajax en PSV massaal verboden vuurwerk afstaken.

Het spel lag vaker stil dan dat er gevoetbald werd. Voortdurend waren er opstootjes, trokken en duwen spelers aan elkaar, probeerden ze elkaar met aanstellerij kaarten aan te smeren, waarbij aanvoerders Luuk de Jong (PSV) en Dusan Tadic (Ajax) de kroon spaanden, maar Ajacieden Brian Brobbey en Davy Klaassen en PSV'er André Ramalho ook een hoofdrol vertolkten.

Ook trainers John Heitinga en Ruud van Nistelrooij waren hun voorbeeldfunctie vergeten. Continue deden ze bij de vierde official hun beklag over de arbitrage. Scheidsrechter Dennis Higler trok elf gele kaarten in 120 minuten. Sportiviteit en respect waren ver te zoeken, ook al waren de gemoederen na rust meer bedaard.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic scheldt richting André Ramalho. Foto: Pro Shots

'Ik heb er ook een hekel aan'

Veerman vond ook dat de spelers van Ajax en PSV te ver waren gegaan. "Ik heb ook een hekel aan dit gedrag", zei hij na afloop op de persconferentie van PSV, waar hij met bekerheld Joël Drommel de 'dennenappel' toonde.

"Ik heb er zelf niet aan meegedaan. Kijk maar terug. Wij moeten dat gewoon niet doen. Ik heb het gevoel dat het bij Ajax iets meer was. Elke keer gaven ze bij een vrije trap een zetje in de rug. Totaal onnodig. Het slaat nergens op."

Davy Klaassen snapt dat mensen zich aan het wangedrag hebben geërgerd. Het opgefokte gedrag van de Ajacieden komt volgens hem mede door het dramatische seizoen dat Ajax beleeft. "Dat helpt niet mee. Vorige week verloren we in Eindhoven op basis van strijdlust. Nu gingen we het veld in met het idee: dat gaan we nu niet laten gebeuren."

Toen een journalist Klaassen zei waarom de spelers zich tegenwoordig zo aanstellen, schoot hij wel in de verdediging. "We gaan niet op de grond liggen omdat het geen pijn doet. Jij vindt dat wij ons aanstellen. Dat is niet altijd zo. Als jij zo'n tackle krijgt, doet het pijn. Je schrikt soms ook. Ik laat je zo wel even de wond zien." Dat deed Klaassen na zijn zegje.

Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooij beklaagde zich voortdurend bij de arbitrage. Foto: Pro Shots

Van Nistelrooij en Heitinga spreken zich niet uit

Opvallend was dat Klaassen en Veerman het wangedrag wél veroordeelden en hun trainers Heitinga en Van Nistelrooij niet. Heitinga wilde zich er niet over uitspreken, omdat hij de beelden nog wilde terugzien.

"Ik hoor het nu van jullie", zei hij op zijn persconferentie. "Ik zat helemaal in de wedstrijd. Als er dingen onacceptabel waren, spreek ik mijn jongens daarop aan. Maar je moet je de kaas ook niet van het brood laten eten. Je moet ook voor elkaar opkomen."

Van Nistelrooij deed er schouderophalend over. "Opstootjes horen erbij. Het is een finale", zei de voormalige topspits. Hij greep het wangedrag van zijn spelers zelfs aan om een compliment uit te delen. "Ik vond dat de supporters er geweldig mee omgingen. Het was op de tribunes een voetbalfeest."