Van Nistelrooij geniet na bekerwinst van twintigers: 'Over 60 jaar weten ze dit nog'

Xavi Simons, Jarrad Branthwaite en Johan Bakayoko hebben nu al iets voor elkaar gekregen dat hun trainer Ruud van Nistelrooij als speler niet voor elkaar kreeg: het winnen van de Nederlandse beker. Juist dat vindt de oud-topspits zo mooi aan de eindzege van zondag tegen Ajax in De Kuip. "Dit nemen ze hen nooit meer af."

Enkele minuten na het laatste fluitsignaal van de meeslepende finale was Van Nistelrooij op gepaste afstand getuige van de festiviteiten van zijn spelers voor het vak met 17.500 PSV-fans. Puur om even bij de bekerwinst stil te staan, vertelt van Nistelrooij na afloop op de persconferentie.

"Het was geweldig om ze te zien", glunderde de trainer. "Ik zie Branthwaite, Xavi Simons en Bakayoko hun eerste prijs met PSV als basisspeler pakken op twintigjarige leeftijd. En voor een aantal anderen is het hun tweede beker op rij."

"Dit nemen ze hen nooit meer af", vervolgde Van Nistelrooij. "Als ze over een jaar of zestig in de tachtig zijn, weten ze dit nog. Dit is één van de vier, vijf of zes prijzen die je voor altijd op je palmares hebt staan. En als je geluk hebt, zijn het er nog veel meer."

Een dolgelukkige Ruud van Nistelrooij na de bekerfinale in De Kuip. Foto: Pro Shots

Van Nistelrooij verloor zelf in laatste bekerfinale met PSV

Van Nistelrooij sprak uit eigen ervaring, want zelf won hij de beker in Nederland als speler nooit. In zijn laatste wedstrijd voor zijn vertrek naar Manchester United (in 2001) verloor hij met PSV van FC Twente. Toen stond hij na strafschoppen juist aan de verkeerde kant van de score.

Dat leverde Van Nistelrooij ook na zijn eerste winst als trainer nog altijd een vervelend gevoel op. "Dat is gewoon klote, want dan verlies je een prijs en die kans komt nooit meer terug. Juist daarom levert zo'n finale zo veel druk op. Dit is iets voor altijd."

Over zo'n zestig jaar herinnert Van Nistelrooij zelf zijn eerste beker vooral als een "enorm hoogtepunt" in een seizoen met pieken en dalen. "Dit was gewoon een topwedstrijd en een topfinale. Ik krijg berichtjes uit Engeland, Frankrijk en Spanje. Iedereen kijkt, het was een topaffiche om een grote prijs."