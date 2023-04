Ajax trainde niet op penalty's voor bekerfinale: 'Maar we hebben er geen spijt van'

In tegenstelling tot PSV heeft Ajax in de aanloop naar de bekerfinale niet getraind op penalty's. Trainer John Heitinga vond dat niet nodig. Zijn Eindhovense collega Ruud van Nistelrooij bereidde zijn spelers wel voor op de penaltyreeks en kwam zondag als winnaar uit de strijd.

Heitinga baarde in februari opzien door rondom het tweeluik met Union Berlin in de Europa League te zeggen dat Ajax niet op penalty's had getraind. Toen kwam het niet zover, maar zondag in de bekerfinale tegen PSV wel.

In die penaltyreeks ging het helemaal mis voor Ajax. Aanvoerder Dusan Tadic benutte weliswaar de eerste penalty en jongeling Mika Godts de vierde, maar daartegenover stonden missers van Brian Brobbey (over), Jurriën Timber (lat) en Edson Álvarez (gekeerd).

De misser van Álvarez, die recht door het midden op PSV-keeper Joël Drommel schoot, werd Ajax fataal, nadat PSV in de beslissende reeks om de KNVB-beker had gemist via André Ramalho (gekeerd) en Ibrahim Sangaré (paal).

Heitinga erkende dat Ajax ook nu niet op penalty's had geoefend. "Of ik daar spijt van heb? Nee", was het resolute antwoord op de persconferentie. "Waarom niet? Heel veel jonge jongens met potentie zijn het veld ingekomen. We hadden wel een lijstje, maar een aantal nemers was gewisseld omdat ze erdoorheen zaten. Het blijft een loterij."

Opvallend was dat Brobbey mocht aanleggen vanaf 11 meter, terwijl hij in de reguliere speeltijd dotten van kansen had gemist, waaronder voor een leeg doel (binnenkant paal). Heitinga zegt bij het maken van het lijstje geen moment aan Brobbey te hebben getwijfeld. "Brian is een heel goede penaltynemer."

De beslissende misser van Ajacied Edson Álvarez. Foto: ANP

PSV bekeek data en oefende wel penalty's

PSV had juist wel veel aandacht aan de penaltyreeks besteed. Van Nistelrooij schakelde afgelopen week zijn dataspecialisten in, die wetenschappelijke onderzoeken over penalty's overlegden. Zo kreeg hij data van de nemers van Ajax onder ogen. In welke hoek schieten ze? Hoe succesvol zijn ze?

"Maar ook: wat is belangrijk om zelf bij de penaltyreeks te doen? Ook heb ik zaken uit eigen ervaring gedeeld. We hebben geoefend. Dat is nooit hetzelfde als op het moment zelf, maar we hebben het allemaal wel meegenomen."

Van Nistelrooij liet in het midden of PSV door de goede voorbereiding de penaltyreeks en dus de KNVB-beker had gewonnen. "Ik weet niet of het zo simpel is. Wij hebben er aandacht aan besteed en dan moeten Joël en de nemers het doen." Ajacied Davy Klaassen: "Op het WK oefenden we veel op strafschoppen en toen gingen we er tegen Argentinië uit via penalty's."