Memphis luistert rentree voor Atlético Madrid op met doelpunt bij ruime zege

Memphis Depay heeft zijn rentree voor Atlético Madrid zondag opgeluisterd met een doelpunt. De Oranje-international maakte de vijfde goal voor zijn ploeg in de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen laagvlieger Real Valladolid.

De 29-jarige Memphis kwam elf minuten voor tijd in het veld bij Atlético en zorgde in de blessuretijd voor de 2-5. De aanvaller worstelde zich bij een counter langs twee verdedigers en schoof de bal in de rechterhoek.