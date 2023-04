Heitinga zag in finale het Ajax dat hij wilde zien: 'Maar de gifbeker moet leeg'

John Heitinga baalt enorm van de verloren bekerfinale tegen PSV. De trainer van Ajax vindt dat zijn ploeg zondag in De Kuip op basis van de getoonde inzet meer had verdiend.

"Dit is gewoon kut. De ploeg heeft gestreden en kreeg kansen, maar die werden niet benut. We hebben in ieder geval een reactie gegeven. De winnaarsmentaliteit was aanwezig", zei Heitinga tegen ESPN.

Met "een reactie gegeven" bedoelde de coach dat Ajax beter voor de dag kwam dan een week geleden, toen in de Eredivisie met 3-0 bij PSV werd verloren. De Amsterdammers raakten daardoor de tweede plek kwijt.

"De gifbeker moet leeg", zei hij verder over de finale. "Maar ik heb spelers gezien die echt voor elkaar wilden vechten. We kwamen voor elkaar op. Na de 1-0 benutten we de kansen op de 2-0 niet."

Brian Brobbey baalt nadat hij zijn penalty hoog over heeft geschoten. Foto: Getty Images

Heitinga neemt Brobbey niets kwalijk

In de verloren strafschoppenserie misten Brian Brobbey, Jurriën Timber en Edson Álvarez namens Ajax. Brobbey liet in de reguliere speeltijd bovendien een enorme kans op 2-0 liggen.

Heitinga nam hem niets kwalijk. "Brian heeft vandaag aangetoond dat hij 120 minuten kon spelen en heeft kansen gecreëerd. We weten dat hij exceptionele kwaliteiten heeft en niet normaal sterk is. Dat heeft hij bij momenten laten zien. Hij was ook erg balvast."

Brobbey zelf baalde flink van zijn ongelukkige rol in de finale, al wilde hij vooral de positieve dingen blijven zien. "We hebben alles gegeven. Ik ben heel trots op de boys. Maar het is echt balen."