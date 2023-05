Spakenburg-spits Van der Linden kroont zich tot topscorer in KNVB-beker

Floris van der Linden is dit seizoen de verrassende topscorer in de KNVB-beker geworden. De aanvaller van SV Spakenburg maakte in totaal vijf doelpunten en werd zondag tijdens de bekerfinale tussen PSV en Ajax niet meer gepasseerd.

De 27-jarige Van der Linden maakte zijn eerste goal in de tweede voorronde tegen DOVO (0-1). Vervolgens benutte hij twee penalty's in de tweede ronde, waarin Spakenburg stuntte tegen FC Groningen (2-3).

In de achtste finales zorgde Van der Linden voor de enige goal tegen Katwijk (1-1), dat via strafschoppen werd verslagen. Ook scoorde de aanvaller eenmaal bij de stunt tegen FC Utrecht (1-4) in de kwartfinales.

Van der Linden moest afwachten of en door wie er werd gescoord in de bekerfinale tussen PSV en Ajax. PSV-verdediger Jarrad Branthwaite en Ajax-aanvaller Dusan Tadic stonden voorafgaand aan de eindstrijd beiden op twee goals, maar wisten hun totaal niet meer op te schroeven. Wel scoorde Branthwaite in eigen doel.

Van der Linden is niet de eerste amateurspeler die topscorer van het bekertoernooi werd. In het seizoen 2015/2016 deelde Patrick Gerritsen van Excelsior'31 de topscorerstitel met FC Utrecht-aanvaller Sébastien Haller. In 2011 maakte Albert van Nijhuis (Sparta Nijkerk) de meeste goals en in 2009 kwam Paul Weerman (WKE) het vaakst tot scoren.

PSV werd zondag winnaar van de KNVB-beker. De Eindhovenaren waren via penalty's (3-2) te sterk voor Ajax, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd en verlenging in 1-1 was geëindigd.