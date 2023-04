De Jong vond gedrag PSV en Ajax ver gaan: 'Maar er stond zó veel op het spel'

Luuk de Jong is dolgelukkig met de bekerwinst van PSV. De aanvoerder beaamt dat het gedrag van zowel zijn eigen ploeg als Ajax niet altijd even fraai was, maar heeft daar ook wel een verklaring voor.

"Er staat zó veel op het spel. We zijn emotioneel en willen ten koste van alles winnen. Als er onrecht is, ben ik daar emotioneel onder. Beide teams spelen niet meer om het kampioenschap en wilden deze prijs winnen", zei De Jong tegen ESPN.

De spits gaf toe dat het niveau van de finale, die via strafschoppen werd beslist, niet al te hoog was. "Het was geen al te beste wedstrijd, van beide kanten", concludeerde hij.

"Er werd weinig gevoetbald, met veel directe ballen. Uiteindelijk kwamen we goed terug, we bleven erin geloven. De energie was aan het einde op, er werd weinig meer naar voren gevoetbald. Het was heel zwaar."

Al met al kijkt De Jong met voldoening terug op het seizoen. "We kunnen heel tevreden zijn over hoe we nu bezig zijn. Het kampioenschap is de prijs die je als eerste wil pakken, maar met de tweede plek en twee prijzen kunnen we ook heel tevreden zijn."