PSV verslaat Ajax via penalty's en wint net als vorig seizoen KNVB-beker

PSV heeft zondag voor de elfde keer in de geschiedenis de KNVB-beker gewonnen. De Eindhovenaren rekenden in een finale in De Kuip via penalty's af met rivaal Ajax, nadat de wedstrijd in reguliere tijd én na verlenging in 1-1 was geëindigd.

PSV kwam vlak voor rust op achterstand door een eigen doelpunt van Jarrad Branthwaite, die een inzet van Steven Bergwijn in zijn eigen doel liep. Halverwege de tweede helft maakte de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij gelijk door een treffer van Thorgan Hazard.

Omdat de teams in de reguliere speeltijd én in de verlenging niet meer tot scoren kwamen - vooral Ajax-spits Brian Brobbey hielp grote kansen om zeep - volgde een penaltyreeks om de KNVB-beker. Daarin miste Ajax maar liefst drie keer en PSV twee keer. Fábio Silva schoot de beslissende penalty binnen.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Zo sluit PSV een teleurstellend seizoen alsnog af met een prijs. De 24-voudig landskampioen moet de landstitel hoogstwaarschijnlijk aan Feyenoord laten en in Europa volgde een vroege aftocht in zowel de Champions League als de Europa League. Door de bekerwinst gaat PSV volgend seizoen in elk geval de play-offs van de Europa League in.

PSV kan nog de voorronde van de Champions League in als de Brabanders in de resterende vier competitiewedstrijden de tweede plaats in de Eredivisie over de streep trekken. Dankzij de 3-0-zege van vorige week op Ajax heeft de ploeg van Van Nistelrooij een voorsprong van drie punten op de hoofdstedelingen.

De bekerfinale in De Kuip werd in de eerste helft ontsierd door vuurwerk, homofobe spreekkoren en opstootjes over en weer. De wedstrijd werd niet stilgelegd, omdat de KNVB geen richtlijnen heeft rond homofobe spreekkoren, ondanks herhaalde verzoeken van PSV in het verleden.

Verslagenheid bij de spelers van Ajax na de nederlaag via strafschoppen. Foto: ANP

Wangedrag op veld en tribunes

In een zonovergoten Kuip zorgden de 17.500 fans van zowel Ajax als PSV in de warming-up voor een fijne voetbalsfeer, maar bij de opkomst sloeg de stemming om. Aan de zijde van zowel Ajax als PSV werd er enorm veel vuurwerk afgestoken, terwijl de politie had aangekondigd dat er bij de stadionpoorten extra streng gecontroleerd zou worden.

De aftrap liet daardoor minutenlang op zich liet wachten. Ook toen de rook was opgetrokken en het vuurwerk was verdwenen, misdroegen sommige fans zich. Er waren homofobe spreekkoren te horen, onder meer aan het adres van PSV'er Xavi Simons. Ook klonken er antisemitische teksten.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

De spelers lieten ook niet het goede voorbeeld zien. Vooral in de eerste helft regende het opstootjes en theatraal gedrag, waardoor er amper gevoetbald werd. Brobbey, Davy Klaassen (beiden Ajax) en Luuk de Jong (PSV) deden alsof ze zwaar geblesseerd waren om de tegenstander een kaart aan te smeren. Arbiter Dennis Higler trapte er niet in.

Het voetbal was niet veel beter. Ajax hanteerde een veel te laag tempo en PSV speelde op de counter. Die strijdwijze leverde de ploeg van Van Nistelrooij nog de beste kansen op. Johan Bakayoko schoot nipt naast en Guus Til stuitte op doelman Gerónimo Rulli na balverlies van Klaassen.

Branthwaite kopte drie minuten voor rust net naast, maar aan de andere kant legde de Engelse verdediger de bal wel in zijn eigen doel. Bergwijn soleerde door de defensie van zijn oude club en Branthwaite gaf vervolgens het beslissende tikje: 0-1. De euforie bij Ajax was groot.

Steven Bergwijn juicht na de openingstreffer van Ajax. Foto: Pro Shots

PSV repareert achterstand na rust

De achterstand op slag van rust was voor PSV een dreun, maar de Eindhovenaren waren niet van slag. Direct na de pauze dacht Branthwaite uit een hoekschop de gelijkmaker binnen te werken, maar zijn treffer ging niet door vanwege buitenspel.

Direct daarna verzuimde Ajax de finale te beslissen. Na een inschattingsfout van Jordan Teze omspeelde Brobbey PSV-keeper Joël Drommel, maar hij presteerde het om de bal op de binnenkant van de paal te schieten. Brobbey en Bergwijn juichten al.

De misser van Brobbey kwam Ajax duur te staan, want halverwege de tweede helft viel de gelijkmaker. Na doorzetten van Simons kwam de bal bij Thorgan Hazard en de Belgische invaller faalde niet van dichtbij: 1-1.

PSV'er Thorgan Hazard bracht de stand weer gelijk. Foto: ANP

Foutenfestival bij penaltyreeks

PSV trok de finale meer en meer naar zich toe, maar Ajax kreeg dotten van kansen op de 2-1. Brobbey stuitte wederom op Drommel en in de rebound kreeg Berghuis de bal er ook niet in. Niet veel later krulde Brobbey naast.

Het was Simons die de winnende treffer in de reguliere speeltijd op zijn schoen had. Tien minuten voor het einde ging hij alleen op Rulli af en de Argentijnse doelman keerde het schot van de Oranje-international voortreffelijk. Omdat Simons in de blessuretijd op een beslissend moment uitgleed, gingen de teams naar een verlenging.

De verlenging bood weinig spektakel. Joey Veerman zorgde in het eerste kwartier voor de enige schietkans en in het tweede deel waren er helemaal geen mogelijkheden. De slijtageslag in de eerste negentig minuten had zijn tol geëist, waardoor via penalty's de bekerwinnaar moest worden bepaald.

Met pap in de benen namen de spelers de pingels. Dusan Tadic en Hazard scoorden nog bij de eerste inzet, maar daarna was het een foutenfestival vanaf 11 meter. Schlemiel Brobbey schoot over, Rulli redde de inzet van André Ramalho en Jurriën Timber en Ibrahim Sangaré raakten allebei het aluminium.