Tiental Paris Saint-Germain ondanks bizarre goal Mbappé verrassend onderuit

Paris Saint-Germain is zondag tegen een verrassende nederlaag aangelopen in de Ligue 1. De koploper ging ondanks een bizarre treffer van Kylian Mbappé met 1-3 onderuit tegen middenmoter FC Lorient.

PSG begon matig aan de wedstrijd en kwam na een kwartier op achterstand door een doelpunt van Enzo Le Fée, die hard raak schoot op aangeven van Romain Faivre. Vijf minuten later moest de thuisploeg ook nog met tien man verder door een tweede gele kaart voor Achraf Hakimi.

Ondanks de ondertalsituatie kwam PSG na een klein half uur op gelijke hoogte via een goal van Mbappé. De sterspeler profiteerde van een eigenaardige situatie, waarbij Lorient-doelman Yvon Mvogo met stomheid geslagen was.

Na een duikeling van Mbappé leek scheidsrechter Jérôme Brisard te fluiten, maar op hetzelfde moment gebaarde hij dat de aanvaller moest opstaan. Voormalig PSV-keeper Mvogo dacht dat Lorient een vrije trap kreeg en de rolde de bal voor zich uit. Mbappé onderschepte de bal vervolgens en werkte die in het lege doel.

De 1-1 stond niet lang op het scorebord in het Parc des Princes, want tien minuten later kwam Lorient opnieuw op voorsprong. Darlin Yongwa schoof simpel raak na voorbereidend werk van Faivre.