Bayern profiteert met Mazraoui van misstap Dortmund en herovert koppositie

Bayern München heeft zondag de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van Borussia Dortmund. Met Noussair Mazraoui in de basis won 'Der Rekordmeister' voor eigen publiek met 2-0 van hekkensluiter Hertha BSC.

Bayern was in de eerste helft heer en meester, maar verzuimde de kansen te benutten. Onder anderen Kingsley Coman en Serge Gnabry stuitten op Hertha-doelman Oliver Christensen.

Ook na rust was het aanvankelijk wachten op de openingstreffer. Na een uur spelen greep Bayern-coach Thomas Tuchel in en bracht hij Ryan Gravenberch en Thomas Müller in het veld.

Een kleine tien minuten later kwam Bayern op voorsprong via Gnabry. De vleugelspeler kopte al duikend raak op aangeven van Joshua Kimmich. Weer tien minuten later besliste Coman de wedstrijd. Hij schoot simpel raak na een fraaie pass van Kimmich.

Dankzij de overwinning heeft Bayern nu één punt voorsprong op Dortmund, dat vrijdag gelijkspeelde bij VfL Bochum (1-1). Een dag later erkende de Duitse voetbalbond dat Dortmund een penalty is ontnomen in die wedstrijd. Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de Bundesliga.

Stand boven in de Bundesliga Bayern München 30-62 (+48) Borussia Dortmund 30-61 (+27) FC Union Berlin 30-56 (+13) SC Freiburg 30-56 (+9) RB Leipzig 30-54 (+17)

Eerste basisplaats Mazraoui sinds begin november

Mazraoui stond tegen Hertha voor het eerst sinds 8 november weer eens in de basis bij Bayern. De verdediger uitte onlangs zijn onvrede over zijn reserverol. "Vóór het WK was ik nog basisspeler. Nu ben ik weer fit en krijg ik geen speeltijd. Ik ben niet eens tweede of derde keus", foeterde hij.

Een week geleden kwam Mazraoui op bezoek bij FSV Mainz al vroeg in het veld voor de geblesseerde Alphonso Davies. De Canadees heeft nog altijd last van zijn dijbeen, waardoor Mazraoui een basisplaats kreeg van Tuchel. De Marokkaanse international speelde tot een kwartier voor tijd mee.

Naast Mazraoui verscheen ook Matthijs de Ligt aan de aftrap bij Bayern, waar Daley Blind op de bank bleef. Bij Hertha had Jean-Paul Boëtius een basisplaats.