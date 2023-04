Napoli moet kampioensfeest uitstellen door late treffer Salernitana

Napoli is er zondagmiddag nog niet in geslaagd om zich tot kampioen van Italië te kronen. De club uit Napels speelde met 1-1 gelijk tegen Salernitana en moet daardoor de festiviteiten uitstellen.

Tot groot plezier van de Napoli-fans, die al vroeg in groten getale aanwezig waren in het Stadio Diego Armando Maradona, rekende Internazionale met 3-1 af met Lazio, waarmee de rode loper werd uitgerold.

De stemming in het voetbalgekke Napels zat er door het verlies van Lazio al vroeg in, maar het Salernitana van basisspeler Tonny Vilhena weigerde zich naar de slachtbank te laten leiden. De thuisploeg dwong in de eerste helft weinig mogelijkheden af tegen de goed georganiseerde bezoekers en als een keer tussen de palen werd geschoten of gekopt stond daar altijd nog doelman Guillermo Ochoa.

In het tweede bedrijf voerde Napoli de druk op en was het wachten op de 1-0. Uiteindelijk had de lijstaanvoerder een standaardsituatie nodig om Salernitana tot overgave te dwingen. Olivera torende bij een hoekschop boven iedereen uit en kopte de bal langs Ochoa. De 2-0 hing in de lucht, maar in plaats daarvan maakte Dia de 1-1. Ondanks een furieus slotoffensief van de thuisploeg bleef het daarbij.