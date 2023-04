Van Bommel loodst Antwerp naar bekerzege en pakt eerste prijs als hoofdtrainer

Mark van Bommel heeft zondag zijn eerste prijs als hoofdtrainer gewonnen. Zijn Royal Antwerp FC was mede dankzij een benutte penalty van Vincent Janssen met 2-0 te sterk voor KV Mechelen in de Belgische bekerfinale.

Na een half uur barstte het spektakel pas los in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Na een ongelukkige overtreding van Dries Wouters op Jurgen Ekkelenkamp ging de bal op de stip.

Na rust stichtte Antwerp wederom gevaar. Via Ekkelenkamp en Janssen was de ploeg van Van Bommel dicht bij de 2-0, maar de Nederlanders stuitten op de alerte Mechelen-keeper Gaëtan Coucke. Doelpuntenmaker Janssen moest in 73e minuut geblesseerd het veld verlaten.

In de 82e minuut maakte invaller Michel-Ange Balikwisha, na een prima voorzet van Calvin Stengs, een einde aan alle spanning: 2-0. Naast Stengs, Janssen en Ekkelenkamp stond Gyrano Kerk ook in de basis van Antwerp. Bij KV Mechelen maakte de Nederlander Sandy Walsh de negentig minuten vol.

Bij PSV en VfL Wolfsburg lukte het Van Bommel niet om als trainer een prijs te pakken. Naast de vele trofeeën die hij als speler veroverde, is de PSV-icoon nu ook in bezit van de zogeheten Croky Cup. Van Bommel werkt sinds medio 2022 voor Antwerp, waar hij werd aangesteld door technisch directeur Marc Overmars.

Antwerp, dat in 2020 voor het laatst de beker won, gaat dankzij de bekerwinst sowieso naar de derde voorronde van de Europa League. Maar wellicht is de ploeg van Van Bommel in de Champions League actief, want zijn team is ook nog in de race voor de landstitel.