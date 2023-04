Haaland helpt City met recordgoal aan koppositie, mooie dag voor Ten Hag

Erling Haaland heeft Manchester City zondag met een recordtreffer aan een zege en daarmee de koppositie in de Premier League geholpen. Erik ten Hag deed goede zaken met Manchester United: er werd gewonnen, terwijl Tottenham Hotspur in een wonderbaarlijk duel van Liverpool verloor.

Haaland mocht tegen Fulham in de achtste minuut aanleggen voor een penalty en schoot feilloos raak. Al snel kreeg City de gelijkmaker om de oren, die werd gemaakt door voormalig PSV-spits Carlos Vinícius. Nog voor rust kwam de ploeg van manager Josep Guardiola dankzij een prachtgoal van Julian Álvarez opnieuw op voorsprong. Die marge werd niet meer weggegeven.

Over alle competities was het voor Haaland al zijn vijftigste doelpunt van dit seizoen. Met zijn 34e Premier League-treffer evenaart de 22-jarige Noor het record van Andy Cole (1993/1994) en Alan Shearer (1994/1995). Hij heeft nog zes wedstrijden om het record aan te scherpen.

Er staat geen maat op Haaland, die vorig jaar zomer overkwam van Borussia Dortmund. Voor zijn vijftig doelpunten namens Manchester City had hij 44 wedstrijden nodig. Bij Dortmund (86 goals in 89 duels) en Red Bull Salzburg (29 treffers in 27 wedstrijden) waren zijn cijfers ook al duizelingwekkend.

Manchester City lijkt op weg naar de vijfde landstitel in zes jaar. Arsenal werd woensdag met 4-1 verslagen en is nu dus van de koppositie gestoten. Het verschil is één punt, terwijl City ook nog een duel tegoed heeft.

Minstens dertig goals in één Premier League-seizoen 34 - Andy Cole (1993/1994, Newcastle United)

34 - Alan Shearer (1994/1995, Blackburn Rovers)

34 - Erling Haaland (2022/2023, Manchester City)

32 - Mohamed Salah (2017/2018, Liverpool)

31 - Alan Shearer (1993/1994, Blackburn Rovers)

31 - Alan Shearer (1995/1996, Blackburn Rovers)

31 - Cristiano Ronaldo (2007/2008, Manchester United)

31 - Luis Suárez (2013/2014, Liverpool)

30 - Kevin Phillips (1999/2000, Sunderland)

30 - Thierry Henry (2003/2004, Arsenal)

30 - Robin van Persie (2011/2012, Arsenal)

30 - Harry Kane (2017/2018, Tottenham Hotspur)

United op CL-koers, spektakel bij Liverpool-Spurs

Een stuk achter de twee titelrivalen is Manchester United de nummer vier. De ploeg van Ten Hag won met 1-0 van Aston Villa dankzij een doelpunt van Bruno Fernandes in de eerste helft.

Tyrell Malacia was de enige Nederlander die van Ten Hag speeltijd kreeg tegen Aston Villa. Wout Weghorst bleef de hele wedstrijd op de bank. United boekte de vierde zege in vijf competitieduels en ligt als nummer vier vol op koers voor Champions League-voetbal.

Tottenham ging later met 4-3 onderuit bij Liverpool en de manier waarop was bizar. Binnen een kwartier was het 3-0 door goals van Curtis Jones, Luis Díaz en Mohamed Salah (penalty). Cody Gakpo gaf de assist op Díaz en versierde de strafschop. Tottenham leek kansloos, maar knokte zich terug via Harry Kane, Son Heung-min en Richarlison.

De goal van Richarlison viel in de 93e minuut, maar bleek alsnog niet genoeg voor een punt. Niet veel later maakte Diogo Jota er 4-3 van. Liverpool lost Tottenham af als nummer vijf, met zeven punten achterstand op United.

Nummer drie Newcastle United was mede dankzij twee goals van Callum Wilson met 3-1 te sterk voor Southampton. 'The Magpies' hebben twee punten voorsprong op United.

