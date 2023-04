Voormalig RKC- en FC Twente-speler Yuri Petrov (48) overleden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Yuri Petrov is dit weekeinde overleden. De voormalige Eredivisie-speler is slechts 48 jaar geworden.

Petrov debuteerde in 1991 als prof voor Dnipro uit Oekraïne. Daarna kwam hij uit voor onder meer Spartak Moskou en Lokomotiv Moskou, voordat hij in het seizoen 1994/1995 naar RKC Waalwijk verkaste.

De Russische aanvaller verhuisde in 1995 naar FC Twente, waarmee hij in 1997 als derde eindigde in de Eredivisie. Daarna keerde Petrov terug naar RKC Waalwijk, dat hem tussendoor nog verhuurde aan ADO Den Haag.