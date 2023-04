Ten Hag jaagt op spits bij Manchester United: 'Die plek heeft prioriteit'

Manchester United-manager Erik ten Hag wil in de zomer graag een spits contracteren, bevestigt hij in gesprek met Engelse media. Dit seizoen heeft de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax relatief weinig opties voor zijn voorhoede.

"Iedereen weet dat de spitspositie prioriteit heeft, dat is geen geheim. Over het hele seizoen hebben we een tekort aan spelers die op die plek uit de voeten kunnen", zegt Ten Hag in gesprek met Manchester Evening News.

"Eerst ging Cristiano Ronaldo weg en toen was Anthony Martial een tijdje niet inzetbaar. Ook op Jadon Sancho konden we vaak geen beroep doen. Dan kom je voorin tekort, zeker doordat we veel wedstrijden moeten spelen."

Manchester United huurt tot en met het einde van het seizoen Wout Weghorst van Burnley. De Oranje-international had aanvankelijk een basisplaats, maar zat de laatste duels veelal op de bank.

Engelse kranten brengen Manchester United in verband met topspitsen als Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli). Op namen weigerde Ten Hag in te gaan, maar de manager maakt wel duidelijk dat hij zoekt naar spelers die "direct impact hebben".

Met 29 goals - verdeeld over alle competities - is Marcus Rashford dit seizoen met afstand de productiefste speler in de selectie van 'The Red Devils'. Maar de Engels international voelt zich als aanspeelpunt niet als een vis in het water. "Het belangrijkste is dat er spelers om hem heen bewegen, zodat hij diep kan gaan en de combinaties aan kan gaan. Ik ben blij met hoe Marcus zijn rol invult, maar ook vanaf links is hij van waarde."

United ligt op koers voor Champions League-ticket

Om een nieuwe spits Champions League-voetbal aan te kunnen bieden, zal Manchester United in de top vier van de Premier League moeten eindigen. De ploeg van Ten Hag staat nu vierde, met een riante voorsprong op de concurrentie (zie tabel onderaan).

'The Red Devils' wonnen eind februari al de League Cup en duelleren op 3 juni met Manchester City om de eindzege in het FA Cup-toernooi. In de kwartfinales van de Europa League zorgde Sevilla voor de uitschakeling van Manchester United.