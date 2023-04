Mourinho grapt over inhuren speelster vrouwenteam AS Roma door blessurecrisis

José Mourinho beklaagde zich zaterdagavond na het 1-1-gelijkspel van AS Roma tegen AC Milan opnieuw over de overvolle ziekenboeg bij de Romeinen. De zestigjarige oefenmeester mist vooral veel verdedigers.

Tegen AC Milan viel Marash Kumbulla al na een kwartier uit met een blessure. De Albanees dankte zijn basisplaats aan de kwetsuren van Chris Smalling en Diego Llorente. Ook Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum stonden op de lijst van afwezigen, terwijl Paulo Dybala al een tijdje kwakkelt en daardoor zaterdag op de bank bleef.

"We zijn geen rijke club en beschikken niet over een grote selectie", zei Mourinho na afloop op de persconferentie. "Als wij een speler verliezen, betekent dat direct een groot probleem. En we hebben er meerdere verloren."

Zeker in de defensie wordt de spoeling wel erg dun voor Mourinho, die normaal gesproken drie centrale verdedigers en twee wingbacks opstelt. De komende weken zal het puzzelen worden voor 'The Special One', die grapte over een creatieve oplossing.

"Ons vrouwenteam won vandaag de scudetto en ik wil deze gelegenheid aangrijpen om de coach en de spelers te feliciteren. Er speelt bij hen een heel goede centrale verdediger met een verleden bij Bayern München (Carina Wenninger, red.). Misschien kan zij bij ons meedoen."

Mourinho ondanks zuur slot eerder trots dan boos

AS Roma, dat eerder deze maand Feyenoord uitschakelde in de kwartfinales van de Europa League, kwam zaterdag in de vierde minuut van de blessuretijd op voorsprong dankzij Tammy Abraham. De overwinning leek daarmee in de knip, maar via Alexis Saelemaekers kwamen de bezoekers langszij.

"Ondanks al onze problemen hebben we vanavond een bijzondere prestatie neergezet. We blijven strijden voor een doel (een plaats in de top vier en daarmee een Champions League-ticket, red.) dat sensationeel zou zijn. Daarom ben ik nu eerder trots dan boos."