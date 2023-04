Ajax Vrouwen bijna kampioen: 'Vrat aan ons dat we maar niet van Twente wonnen'

Ajax Vrouwen maakte zaterdag een einde aan een lange reeks competitienederlagen tegen FC Twente. Door de 1-0-zege kan de Amsterdamse club volgende week ook een dikke streep zetten door de jarenlange dominantie van Twente in de Vrouwen Eredivisie.

Direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Shona Shukrula springen de speelsters van Ajax elkaar in de armen. Na een huldiging voor de laatste periodetitel lopen de voetbalsters van de nieuwe Eredivisie-koploper een lange ereronde over het hoofdveld van Sportpark De Toekomst.

De eerste landstitel sinds 2018 is nog niet binnen voor Ajax na de krappe overwinning op regerend kampioen FC Twente. Maar de vreugde-uitbarsting in Amsterdam verraadt dat de zo gewenste hoofdprijs nu wel heel dichtbij is.

"Natuurlijk was de ontlading groot", zegt Ajax-keeper Lize Kop, die met een aantal belangrijke reddingen uitgroeide tot vrouw van de wedstrijd. "We weten dat we nog niks hebben, maar het is belangrijk om echt even te genieten van dit succes. Dit is namelijk een superbelangrijke overwinning."

Top drie Vrouwen Eredivisie Ajax 19-52 (+47) FC Twente 19-51 (+74) Fortuna Sittard 19-35 (+22)

Twente werd vorig jaar kampioen in Amsterdam

Ajax boekte door een goal van Tiny Hoekstra in de veertiende minuut zijn eerste competitiezege op FC Twente sinds september 2020. Daarna volgden maar liefst zeven nederlagen tegen de recordkampioen. Mede door die sterke reeks was de club uit Enschede Ajax de afgelopen jaren steevast de baas in de titelstrijd.

"Natuurlijk vrat het aan ons dat we maar niet konden winnen van Twente. Maar op een gegeven moment houdt het op, hè", zegt Ajax-aanvoerder Sherida Spitse met een grote glimlach.

De 32-jarige Spitse tekende 2,5 jaar geleden bij Ajax met het doel om een einde te maken aan de Eredivisie-hegemonie van haar voormalige club FC Twente. De recordinternational van het Nederlands elftal (208 interlands) slaagde in 2021 en 2022 niet in die missie. Vorig seizoen moest ze met haar ploeggenoten zelfs toezien hoe de tukkers in de laatste speelronde uitgerekend in Amsterdam de landstitel veroverden, alweer de derde op rij.

Dat scenario had zaterdag herhaald kunnen worden. "Natuurlijk wisten wij dat Twente weer hier kampioen kon worden", zegt Spitse. "Maar het is niet zo dat we dat deze week elke dag tegen elkaar hebben gezegd. We hebben ons echt gefocust op wat wíj moesten doen om te winnen. We hadden veel vertrouwen in ons plan en dat hebben we ook uitgestraald."

Kop: "De sfeer was deze hele week ontzettend goed. We hebben veel met elkaar gepraat en er was veel positiviteit. We hadden echt het geloof dat we konden winnen. En dat heb je kunnen zien op het veld."

Er was zaterdag een huldiging van de Ajax Vrouwen, maar dat was voor de periodetitel. Foto: ANP

Ajax is kampioen bij zege in Zwolle

Spitse speelde zaterdag met een wit polsbandje waarop ze in het zwart een paar geheugensteuntjes had geschreven. De twee belangrijkste: "rust bewaren" en "vooruitkijken".

De middenvelder gebruikte het bandje zodat ze tijdens de wedstrijd altijd haar focus zou blijven houden. Maar de adviezen zijn ook zeer nuttig voor de komende week bij Ajax.

De nieuwe koploper moet namelijk volgende week zondag tijdens de laatste speelronde winnen op bezoek bij middenmoter PEC Zwolle om zeker te zijn van de titel. FC Twente, dat een punt minder heeft, speelt tegelijkertijd een thuisduel met Feyenoord.

Kop benadrukt een half uurtje na de bevrijdende zege op FC Twente dat ze zich nog absoluut geen kampioen voelt. "We zijn er heel dichtbij", zegt de keeper. "Maar je ziet ook vaak genoeg bij tennissers dat ze het mentaal zwaar krijgen als ze op matchpoint staan. Wij moeten ervoor zorgen dat we volgende week in Zwolle ook onder die druk goed blijven voetballen."

Volgens Spitse is er geen gevaar dat haar ploeg de wedstrijd tegen PEC ingaat met het idee dat de titel al zo goed als binnen is. "We weten echt wel dat we er nog niet zijn. We moeten met onze beide benen op de grond blijven staan." Lachend: "En als sommige meiden dat niet lukt, dan zullen ze dat wel van mij horen."