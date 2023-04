Dallinga leidt 'Nederlands' Toulouse met twee goals overtuigend naar bekerwinst

Thijs Dallinga heeft FC Toulouse zaterdag aan de eerste hoofdprijs uit de clubhistorie geholpen. De spits was met twee doelpunten één van de Nederlandse uitblinkers in de met 1-5 gewonnen finale om de Coupe de France tegen FC Nantes.

Dallinga moest in de openingsfase van de finale de hoofdrol in eerste instantie nog even aan Logan Costa en landgenoten Branco van den Boomen en Stijn Spierings laten. In de eerste tien minuten maakte Costa al twee goals, op aangeven van Van den Boomen en Spierings.

De bekerwinst is voor Toulouse de bekroning voor het bijzondere jaar van de club, die sinds dit seizoen op het hoogste niveau speelt. Met voormalig Eredivisie-spelers Aboukhlal, Spierings, Van den Boomen en Nederlander Said Hamulic maakt de club bijna wekelijks indruk.

Toulouse won als stad in 1957 al wel eens de Coupe de France, maar dat was een club die in de jaren zestig failliet werd verklaard. Sindsdien werd Toulouse wel nog drie keer kampioen in de Ligue 2, maar dankzij de Nederlandse inbreng is de eerste absolute hoofdprijs nu een feit.