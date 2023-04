NAC zet in doelpuntenfestijn tegen Roda JC reuzenstap richting play-offs

NAC Breda heeft zaterdag mede dankzij twee prachtgoals in een doelpuntenfestijn gewonnen van Roda JC. In de 35e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie zette de thuisploeg met een 4-2-zege een grote stap richting de play-offs.

Tien minuten later kopte Ezechiel Banzuzi de 2-0 binnen. Roda, dat nog amper in de buurt van het doel van NAC was gekomen, bracht in de 35e minuut de spanning terug. Uit een rebound schoot Niek Vossebelt de 2-1 binnen.