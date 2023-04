FC Barcelona zet nieuwe stap naar titel bij historisch debuut van vijftienjarig talent

Frenkie de Jong heeft zaterdag met FC Barcelona een nieuwe stap naar de landstitel gezet. Bij het historische debuut van de pas vijftienjarige Lamine Yamal won de ploeg van trainer Xavi eenvoudig van Real Betis: 4-0. Naaste belager Real Madrid was mede dankzij een hattrick van Karim Benzema te sterk voor UD Almería: 4-2.

FC Barcelona was de laatste weken niet in goeden doen, maar tegen Betis kwam de overwinning geen moment in gevaar. Andreas Christensen kopte in de veertiende minuut al de 1-0 binnen. De Deen maakte zijn eerste competitiegoal sinds 12 maart 2017, toen hij nog speler van Borussia Mönchengladbach was.

De thuisploeg werd daarna verder in het zadel geholpen door Edgar Gonzalez. De Spanjaard was in de dertiende minuut het veld in gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Luiz Felipe, maar kon het veld twintig minuten later weer verlaten. Hij kreeg zijn tweede gele kaart voor een knullige overtreding op vijandelijke helft.

Met een man meer liep FC Barcelona nog voor rust uit naar een 3-0-voorsprong. Robert Lewandowski tekende van dichtbij voor zijn negentiende competitietreffer van het seizoen en vlak daarna scoorde Raphinha na een fraaie assist van Sergio Busquets. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR keurde de goal goed. Door een eigen doelpunt van Guido Rodríguez werd het ook nog 4-0.

Xavi maakte van de riante voorsprong gebruik om Yamal zijn debuut te gunnen. De piepjonge aanvaller is met zijn vijftien jaar en 290 dagen de jongste Barcelona-speler aller tijden die minuten maakt in La Liga. Yamal kreeg in de slotfase een kans om zijn historische debuut op te luisteren met een doelpunt, maar dat was hem niet gegund.

De Jong stond aan de aftrap bij FC Barcelona en werd na een klein uur naar de kant gehaald door Xavi. In de 73e minuut maakte Ousmane Dembélé na maandenlange afwezigheid zijn rentree. De Fransman speelde tegen Betis zijn eerste wedstrijd sinds januari.

Lamine Yamal is de jongste FC Barcelona aller tijden in La Liga. Foto: Getty Images

Benzema weer belangrijk voor Real Madrid

Het is niet meer de vraag of, maar wanneer Barcelona de landstitel veiligstelt. Er staan nog maar zes speelronden op het programma in La Liga en de Spaanse grootmacht heeft elf punten meer dan Real Madrid. De 'Koninklijke' won eerder op de avond met 4-2 van Almería.

Die zege kwam mede tot stand dankzij Benzema, die voor rust al drie keer had gescoord. De Franse spits tikte in de vijfde minuut binnen na goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior. Ook bij zijn tweede treffer ging veel aandacht uit naar de aangever. Rodrygo stuurde zijn directe tegenstander het bos in bij de achterlijn en bediende Benzema, die de bal in de verre hoek krulde.

In de 42e minuut werd doelman Fernando Martínez voor de derde keer gepasseerd. Lucas Vázquez werd opzichtig onderuit gehaald in het strafschopgebied en Benzema schoot de penalty feilloos binnen. De Fransman heeft dit seizoen nog maar twee keer minder gescoord dan La Liga-topscorer Lewandowski (negentien om zeventien).

Na de hattrick van Benzema deed Almería via Lázaro op slag van rust wat terug, maar echt spannend werd het niet meer in het Bernabéu. Rodrygo tekende in de 48e minuut met een ziedend schot voor de 4-1. Het slotakkoord was een kwartier later voor de net ingevallen Lucas Robertone.

Real moest het tegen Almería zonder Luka Modric stellen. De 37-jarige Kroaat is ook een twijfelgeval voor de finale van de Copa del Rey tegen Espanyol, die volgende week op het programma staat. Real begint enkele dagen na de bekerfinale aan het tweeluik met Manchester City in de halve finales van de Champions League.

