Benzema maakt hattrick voor Real en nadert Lewandowski op topscorerslijst

Karim Benzema heeft Real Madrid zaterdagavond met een hattrick aan een overwinning op UD Almería geholpen. De 'Koninklijke' won het competitieduel voor eigen publiek met 4-2.

Benzema had voor rust al drie keer gescoord. De Franse spits tikte in de vijfde minuut binnen na goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior. Ook bij zijn tweede treffer ging veel aandacht uit naar de aangever. Rodrygo stuurde zijn directe tegenstander het bos in bij de achterlijn en bediende Benzema, die de bal in de verre hoek krulde.

In de 42e minuut werd doelman Fernando Martínez voor de derde keer gepasseerd. Lucas Vázquez werd opzichtig onderuit gehaald in het strafschopgebied en Benzema schoot de penalty feilloos binnen. De Fransman heeft dit seizoen nog maar één keer minder gescoord dan FC Barcelona-spits en La Liga-topscorer Robert Lewandowski (achttien om zeventien).

Op de eeuwige topscorerslijst in La Liga steeg Benzema ten koste van de Mexicaan Hugo Sánchez naar de derde plek. De Gouden Bal-winnaar staat op 236 competitiegoals in Spanje. Hij moet alleen Lionel Messi (474 doelpunten) en Cristiano Ronaldo (311) voor zich dulden.

Na de hattrick van Benzema deed Almería via Lázaro op slag van rust wat terug, maar echt spannend werd het niet meer in het Bernabéu. Rodrygo tekende in de 48e minuut met een ziedend schot voor de 4-1. Het slotakkoord was een kwartier later voor de net ingevallen Lucas Robertone.