AS Roma geeft zege en vierde plek uit handen in spectaculair slot tegen AC Milan

AS Roma en AC Milan hebben zaterdag gelijkgespeeld in een duel waarbij de vierde plek op het spel stond. Door de 1-1-eindstand behoudt AC Milan de minimale voorsprong dat de regerend landskampioen heeft op de ploeg van trainer José Mourinho.

Het venijn zat hem in de staart bij AS Roma-AC Milan. AS Roma dacht in de 93e minuut via Tammy Abraham de drie punten en de vierde plek te veroveren, maar vier minuten later werd de voorsprong alweer weggegeven. Alexis Saelemaekers werkte namens AC Milan de gelijkmaker binnen.

Door het gelijkspel blijft het verschil tussen beide ploegen minimaal. Beide ploegen hebben precies evenveel punten (57), hetzelfde doelsaldo (+14) en hetzelfde onderling resultaat (1-1 en 2-2). AC Milan staat een plek hoger, omdat het meer doelpunten heeft gemaakt (52 om 44).

De vierde plek in de Serie A is belangrijk met het oog op Europese deelname volgend seizoen. De top vier gaat rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf, op dit moment AS Roma, krijgt een ticket voor de Europa League.

AS Roma heeft via de Europa League ook nog een kans om zich te plaatsen voor de Champions League. De Romeinen staan na de zege op Feyenoord in de halve finales van de Europa League. Daarin is Bayer Leverkusen de tegenstander. De winnaar van het tweede Europese clubtoernooi krijgt een ticket voor de Champions League.