Ajax Vrouwen voorkomt titelfeest Twente en begint laatste speeldag als koploper

FC Twente Vrouwen is er zaterdag niet in geslaagd om de vierde landstitel op rij veilig te stellen. De regerend kampioen verloor in een rechtstreeks duel van grote concurrent Ajax (1-0). De Amsterdammers namen de koppositie daardoor over, met nog één speelronde te gaan.

Tiny Hoekstra maakte na een klein kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd in Amsterdam. Ajax heeft nu één punt meer dan FC Twente en heeft de titelstrijd in eigen hand.

Het was pas de tweede nederlaag van FC Twente in negentien wedstrijden. De andere zeventien duels leverden allemaal een zege op voor de ploeg van trainer Joran Pot. Ajax staat op zeventien zeges, één gelijkspel en één nederlaag.

FC Twente domineert de Vrouwen Eredivisie sinds de oprichting van de competitie in 2007. De club uit Enschede werd vaker kampioen (acht keer) dan alle andere clubs bij elkaar (zes titels). In de afgelopen tien jaar doorbrak alleen Ajax de hegemonie van Twente. De Amsterdammers pakten hun enige titels in 2017 en 2018.