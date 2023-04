Sepp van den Berg bij langverwachte rentree direct goud waard voor Schalke 04

Sepp van den Berg heeft zaterdag bij zijn langverwachte rentree in de Bundesliga direct een hoofdrol opgeëist bij Schalke 04. De Nederlander maakte in de slotfase de gelijkmaker tegen Werder Bremen en zag zijn ploeg daarna zelfs winnen: 2-1. In de Premier League boekte Brighton & Hove Albion een historische zege op Wolverhampton Wanderers (6-0), maar Joël Veltman viel geblesseerd uit.

De 21-jarige Van den Berg speelde tegen Werder Bremen zijn eerste competitieduel sinds oktober 2022. De verdediger kwam daarna door een enkelblessure maandenlang niet in actie. Van den Berg deed in maart weer wat wedstrijdritme op bij het tweede elftal en tegen Werder Bremen keerde hij ook terug in de hoofdmacht.

Bij zijn rentree had Van den Berg slechts enkele minuten nodig om zich te laten gelden. Hij kwam in de 77e minuut bij een 0-1-achterstand het veld in voor Henning Matriciani en zorgde vier minuten later voor de gelijkmaker. Van den Berg schoot binnen na een verre ingooi en schreeuwde het uit van blijdschap. Dankzij Dominick Drexler sleepte Schalke 04 in blessuretijd zelfs de zege uit het vuur.

Van den Berg speelde tegen Werder Bremen pas zijn vijfde competitiewedstrijd van het seizoen. Voor zijn zware blessure had de Zwollenaar een basisplek bij Schalke 04. De ploeg uit Gelsenkirchen huurt hem dit seizoen van Liverpool, waar Van den Berg nog tot medio 2024 onder contract staat.

Met Thomas Ouwejan deed er nog een Nederlander mee in de Veltins-Arena. De oud-speler van AZ kwam in de 87e minuut het veld in.

De late zege op Werder Bremen komt als geroepen voor Schalke 04, dat in de laatste speelronden voor lijfsbehoud strijdt. De ploeg van trainer Thomas Reis ligt als nummer zeventien momenteel op koers voor rechtstreekse degradatie, maar het verschil met de veilige vijftiende plek is slechts één punt.

Flekken met Freiburg op koers voor Champions League

Eerder op zaterdag deed Mark Flekken met SC Freiburg goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. 1. FC Köln werd met 0-1 verslagen door een doelpunt van Ritsu Doan. De Japanner, die in de Eredivisie voor FC Groningen en PSV speelde, scoorde in de 54e minuut van dichtbij met een snoekduik na goed doorkoppen van Nicolas Höfler.

Door de nipte zege in Keulen staat Freiburg nog altijd vierde in de Bundesliga. De bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan de Champions League. De nummer vijf gaat de Europa League in. Die vijfde plek wordt bezet door RB Leipzig, dat zaterdag eveneens geen fout maakte. De ploeg van trainer Marco Rose was door een doelpunt van Christopher Nkunku met 1-0 te sterk voor laagvlieger Hoffenheim.

Nummer drie Union Berlin morste wél punten. De club die Ajax uitschakelde in de tussenronde van de Europa League beet zich stuk op nummer zes Bayer Leverkusen: 0-0. Er staan nog vier speelronden op het programma in de Bundesliga.

Borussia Dortmund kwam vrijdagavond al in actie en verspeelde twee punten op bezoek bij VfL Bochum (1-1). Bayern München kan de koppositie in de Bundesliga daardoor weer overnemen. 'Der Rekordmeister' heeft twee punten minder en speelt zondag om 15.30 uur een thuisduel met Hertha BSC.

Top 5 Bundesliga Borussia Dortmund 30-61 (+27) Bayern München 29-59 (+46) 1. FC Union Berlin 30-56 (+13) SC Freiburg 30-56 (+9) RB Leipzig 30-54 (+17)

Veltman mag nog hopen op Europees voetbal met Brighton

In de Premier League ging veel aandacht uit naar Brighton & Hove Albion. De ploeg van Veltman boekte de grootste zege ooit op het hoogste niveau door Wolverhampton Wanderers met 6-0 te verslaan.

Bij rust stond het al 4-0 door doelpunten van Deniz Undav, Pascal Gross (twee) en Danny Welbeck. Via Welbeck en Undav liep Brighton in de tweede helft verder weg bij de 'Wolves', die voor het eerst sinds 1982 zes goals incasseerden.

Veltman stond aan de aftrap in het Amex Stadium, maar de 28-voudig international moest in de 65e minuut geblesseerd worden gewisseld. De verdediger greep naar zijn hamstring.

Brighton staat momenteel op de achtste plek, maar is slechts twee punten van de vijfde plek verwijderd. 'The Seagulls' hebben bovendien twee wedstrijden minder gespeeld dan nummer vijf Tottenham Hotspur.

West Ham United, over ruim een week tegenstander van AZ in de halve finales van de Conference League, verloor met 4-3 van Crystal Palace. De club staat vijf punten boven de degradatiestreep. Brentford won met 2-1 van Nottingham Forest.

Stand Premier League 5. Tottenham Hotspur 33-54 (+7)

6. Aston Villa 33-54 (+5)

7. Liverpool 32-53 (+32)

8. Brighton & Hove Albion 31-52 (+21)

9. Brentford 34-50 (+8)

