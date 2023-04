Flekken blijft met Freiburg op CL-koers, historische zege Veltman en Brighton

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mark Flekken heeft zaterdag met SC Freiburg goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. 1. FC Köln werd met 0-1 verslagen door een doelpunt van Ritsu Doan. In de Premier League boekte de geblesseerd uitgevallen Joël Veltman met Brighton & Hove Albion een monsterzege op Wolverhampton Wanderers: 6-0.

Doan liet zich in de 54e minuut gelden. De Japanner, die in de Eredivisie voor FC Groningen en PSV speelde, scoorde van dichtbij met een snoekduik na goed doorkoppen van Nicolas Höfler. De 24-jarige Doan staat nu op vijf competitietreffers dit seizoen.

Door de nipte zege in Keulen staat Freiburg nog altijd vierde in de Bundesliga. De bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan de Champions League. De nummer vijf gaat de Europa League in.