Duitse voetbalbond erkent dat titelkandidaat Dortmund penalty is ontnomen

De Duitse voetbalbond heeft zaterdag erkend dat Borussia Dortmund een penalty is ontnomen in de uitwedstrijd tegen VfL Bochum. Na afloop van het 1-1-gelijkspel vrijdag reageerde titelkandidaat Dortmund furieus omdat een strafschop niet was toegekend.

Dortmund-speler Karim Adeyemi werd door Bochum-speler Danilo Soares in het strafschopgebied naar de grond gewerkt, maar scheidsrechter Sascha Stegemann zag er geen overtreding in. Hij ging ook niet naar de kant om de situatie te bekijken, tot ongenoegen van de entourage van Dortmund.

"Vandaag moet ik helaas zeggen dat de scheidsrechter de wedstrijd heeft beslist", zei sportief directeur Sebastian Kehl tegen Kicker. De oud-prof noemde het "respectloos" dat Stegemann niet eens de beelden wilde bekijken, al helemaal gezien de belangen die op het spel staan.

De scheidsrechtersafdeling heeft Kehl daags na het voorval gelijk gegeven. "Hij speelde niet de bal, maar hij maakte alleen contact met de tegenstander en haalde hem naar de grond. Het was een overtreding en daarom een penalty, zoals de televisiebeelden ook hebben bewezen."

Door het puntenverlies van Dortmund kan Bayern München zondag de eerste plaats in de Bundesliga heroveren. Door het gelijkspel kan 'der Rekordmeister' weer één punt boven de concurrent komen. Bayern speelt zondag om 15.30 uur thuis tegen Hertha BSC.

De top 5 in de Bundesliga: 1. Borussia Dortmund 30- 61 (+27)

(+27) 2. Bayern Munchen 29- 59 (+46)

(+46) 3. Union Berlin 29- 55 (+13)

(+13) 4. SC Freiburg 29- 53 (+8)

(+8) 5. RB Leipzig 29-51 (+16)

