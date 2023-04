Ajax begint verrassend met Brobbey aan bekerfinale, PSV met verwachte elf

Ajax begint zondag met Brian Brobbey aan de finale van de KNVB-beker tegen PSV. De spits krijgt zijn verrassende basisplek onder meer vanwege de schorsing van Kenneth Taylor. PSV start met de verwachte elf in De Kuip, inclusief 'bekerkeeper' Joël Drommel.

De basisplaats voor Brobbey is opvallend, omdat hij sinds de komst van trainer John Heitinga slechts twee keer aan de aftrap stond. De afgelopen maanden was hij voornamelijk invaller, net als vorige week in de verloren Eredivisie-topper tegen PSV (3-0). Toch is hij met elf goals clubtopscorer van Ajax.