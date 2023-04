Feyenoord week voor mogelijk titelfeest te sterk voor Leuven, rentree Timber

Feyenoord heeft zaterdag in een besloten oefenduel van OH Leuven gewonnen. De ploeg van trainer Arne Slot was op Varkenoord met 5-3 te sterk voor de Belgen. Quinten Timber maakte na maandenlange afwezigheid zijn officieuze rentree.

Clubtopscorer Santiago Giménez nam twee van de vijf Feyenoord-doelpunten voor zijn rekening in Rotterdam. De andere goals kwamen op naam van Sebastian Szymanski, Mohamed Taabouni en Danilo. Bij rust stond het al 3-3 op Varkenoord.

Slot koos op bijna alle posities voor zijn gebruikelijke basiselftal. Alleen Gernot Trauner stond niet aan de aftrap tegen Leuven. Halverwege mochten ook spelers minuten maken die normaal gesproken op de bank zitten.

Ook Timber kwam halverwege het veld in. De 21-jarige middenvelder is hersteld van een knieblessure die hem maanden aan de kant heeft gehouden.

Vanwege de bekerfinale tussen Ajax en PSV van zondag (aftrap 18.00 uur) staan er dit weekend geen Eredivisie-wedstrijden op het programma. Daarom koos Feyenoord voor een oefenduel met Leuven, middenmoter in de Jupiler Pro League.

Volgende week kan Feyenoord al de zestiende landstitel veiligstellen. Voorwaarde is wel dat PSV zaterdagavond punten laat liggen op bezoek bij Sparta Rotterdam. Zelf moet de koploper de dag daarna dan afrekenen met Excelsior, in Kralingen.