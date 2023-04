Overmars herstelt goed van licht hartinfarct: 'Maar het kost wel tijd'

Marc Overmars voelt zich goed nadat hij eind vorig jaar was getroffen door een licht hartinfarct. De technisch directeur van Royal Antwerp FC geeft in de aanloop naar de Belgische bekerfinale een update over zijn gezondheidssituatie.

"Ik heb natuurlijk iets bijzonders meegemaakt, een hartblessure, dat kende ik niet uit mijn verleden", vertelt Overmars op de clubsite van Antwerp. "Ik had dit nog niet eerder meegemaakt. Dus ja, dat is een apart gevoel. Ik ben nu aan het revalideren en herstellen en ik voel me goed, maar het kost wel tijd."

De bestuurder werd eind vorig jaar onwel en opgenomen in het ziekenhuis na een licht hartinfarct. Antwerp communiceerde destijds dat Overmars het een tijdje rustiger aan moet doen.

Overmars vertrok in februari 2022 bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag. Enkele weken later al werd de oud-prof aangesteld bij Antwerp, waarbij hij in de zomer Mark van Bommel aanstelde als trainer.

Van Bommel loodste Antwerp naar de bekerfinale. KV Mechelen is zondag vanaf 14.30 uur de tegenstander in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.