Dortmund-directeur Kehl hekelt 'laffe en nalatige' arbitrage na puntenverlies

Sportief directeur Sebastian Kehl van Borussia Dortmund was vrijdagavond des duivels na het puntenverlies van zijn club tegen VfL Bochum ( 1-1 ). De bestuurder vindt dat 'BVB' in de tweede helft een penalty is onthouden door de arbitrage.

Kehl doelde op een moment waarop Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi in het strafschopgebied onderuitging na een duel met Bochum-speler Danilo Soares. Scheidsrechter Sascha Stegemann liet doorspelen en de VAR zag geen reden om in te grijpen.

"In de afgelopen weken zijn we heel zelfkritisch geweest en hebben we de fout altijd bij onszelf gezocht als we punten verloren. Vandaag moet ik helaas zeggen dat de scheidsrechter de wedstrijd heeft beslist", zei Kehl in gesprek met Duitse media, waaronder Kicker.