Qatarese sjeik brengt nieuw miljardenbod uit op Manchester United

De Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani heeft vrijdagavond een nieuw bod van ongeveer 5,6 miljard euro uitgebracht op Manchester United, melden verschillende Engelse media. Ook de INEOS Group is nog in de race voor een overname.

Belangstellende partijen konden vrijdag tot 22.00 uur Engelse tijd een bod uitbrengen op Manchester United. Het was al de derde biedingsronde sinds de familie Glazer vijf maanden geleden meldde open te staan voor een verkoop van de club.

Sjeik Jassim zou zowel Old Trafford als het trainingscomplex willen vernieuwen. Ook is de Qatarees van plan om flinke investeringen in de spelersgroep te doen. Hoewel er nog nooit een voetbalclub voor een dergelijk bedrag is verkocht, is het nog onzeker of de familie Glazer het bod van 5,6 miljard euro accepteert. De Amerikanen zouden de marktwaarde van de Engelse recordkampioen op ruim 6,5 miljard euro hebben ingeschat.

De INEOS Group van zakenman Jim Ratcliffe wil naar verluidt niet het volledige aandelenpakket kopen, maar slechts iets meer dan de helft. Dat betekent dat de Glazers een flink minderheidsaandeel zouden behouden, wat tegen het zere been van veel supporters is.

Manchester United wacht al decennium op landstitel

Onder de Amerikanen is de schuldenlast van 'The Red Devils' flink opgelopen én is de club in sportief opzicht in verval geraakt. Sinds 2013 is Manchester United geen landskampioen meer geworden. Erik ten Hag, die in juli 2022 begon aan zijn klus op Old Trafford, is al de vijfde manager (interim-trainers niet meegerekend) sinds Alex Ferguson tien jaar geleden met pensioen ging.

De ex-trainer van onder meer Ajax en FC Utrecht bezet in de Premier League de derde plaats met 'The Red Devils', een plek die aan het einde van de competitie leidt tot deelname aan de lucratieve Champions League. Manchester United won dit seizoen al de League Cup en duelleert op 3 juni met Manchester City om de eindzege in het toernooi om de FA Cup.

Door het al papierwerk zal het overnameproces waarschijnlijk nog maanden in beslag nemen, mits de Glazers überhaupt in zee gaan met een van de kandidaten.