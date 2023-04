Heracles-coach Lammers viert promotie met sigaar en wijn: 'De fans zijn weer trots'

Coach John Lammers is van plan de terugkeer van Heracles Almelo naar de Eredivisie te vieren met een sigaar en een aantal glazen wijn. Heracles stelde promotie naar het hoogste niveau vrijdag veilig door voor eigen publiek met 3-0 af te rekenen met Jong PSV.

"Ik ben eigenlijk alweer bezig met het kampioenschap, maar we moeten hier eerst van genieten", zei Lammers midden in de feestvreugde in Almelo tegen ESPN. "We gaan straks met een wijntje zitten, pakken een grote sigaar en gaan hier eerst even bij stilstaan."

Door de overwinning op Jong PSV is Heracles al zeker van een plek bij de top twee in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie. Naast Heracles is ook PEC, dat met drie punten meer de concurrent is in de titelstrijd, al zeker van een terugkeer op het hoogste niveau.

"Bij het begin van het seizoen had iedereen dezelfde doelstelling", vertelde Lammers. "Maar het is heel bijzonder als je dan ook het hele seizoen laat zien dat Heracles terughoort in de Eredivisie. Daar ben ik heel trots op. De fans hier zijn ook weer trots op hun cluppie."

Gedachten gaan snel terug naar pijnlijke degradatie

Voor Samuel Armenteros ziet het feest na de promotie er net wat anders uit dan bij zijn coach. "Ik drink geen alcohol, dus het wordt een watertje voor mij", vertelde de 32-jarige spits. "Maar het is heel bijzonder om dit met de hele ploeg mee te maken."

Armenteros is een van de spelers die er vorig jaar bij waren toen Heracles op pijnlijke wijze degradeerde uit de Eredivisie. De ploeg uit Almelo leek lange tijd veilig, maar stortte compleet in en eindigde als zestiende. In de play-offs om promotie/degradatie werd er vervolgens verloren van Excelsior.

"Het was vanaf de eerste training duidelijk wat de missie van dit seizoen zou zijn. Daarom ben ik ook gebleven", zei Armenteros. "We moesten wat rechtzetten en Heracles terugbrengen naar de Eredivisie. Het is prachtig dat het ons is gelukt."

Ook bij aanvoerder Justin Hoogma gingen de gedachten snel terug naar vorig jaar. "Toen stonden we ook met de fans op het veld na de wedstrijd. Dat was zo bizar en een dramatische afsluiting. Nu is het bijna hetzelfde, maar is iedereen blij. Dat is heerlijk."