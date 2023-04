Malen en Dortmund verspelen punten en kunnen koppositie alweer kwijtraken

Borussia Dortmund heeft vrijdag dure punten laten liggen in de Duitse titelstrijd. Met Donyell Malen in de basis kwam de koploper op bezoek bij VfL Bochum niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Na zeven minuten was de eindstand door goals van Anthony Losilla (Bochum) en Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) al bereikt. Bij de treffer van Adeyemi was oud-Ajacied Sébastien Haller de aangever en was Malen eerder in de aanval belangrijk.

Dortmund leek in de negentigste minuut via Mats Hummels nog te ontsnappen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Met de moed der wanhoop probeerden 'Die Borussen' in de blessuretijd nog iets te forceren, maar de verdediging van Bochum bleef op de been.

Door het gelijkspel verzuimt Dortmund een nieuwe stap te zetten naar de negende landstitel uit de clubhistorie. Bayern kan zondag profiteren en herovert bij een overwinning op Hertha BSC de koppositie. Er staan na dit weekend nog vier speelrondes op het programma.

Malen speelde tegen Bochum 88 minuten mee bij Dortmund, dat vorige week de leiding in de Bundesliga overnam van Bayern. De aanvaller was met zes goals en drie assists bij zijn vorige vijf competitiewedstrijden bij maar liefst negen doelpunten betrokken.