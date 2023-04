Heracles volgt voorbeeld van PEC en keert na één jaar terug in de Eredivisie

Delen via E-mail

Heracles heeft vrijdag promotie naar de Eredivisie veiliggesteld. De club uit Almelo won voor eigen publiek met 3-0 van Jong PSV en is met nog drie wedstrijden te gaan al zeker van een plek bij de top twee in de Keuken Kampioen Divisie.

Door de overwinning op Jong PSV is Heracles niet meer te achterhalen door Almere City, de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Sinds het seizoen 2019/2020 dwingen de nummers één en twee van de Eerste Divisie promotie af naar het hoogste niveau.

Tegen Jong PSV was Ismail Azzaoui de grote man aan Almelose zijde. De aanvaller maakte voor rust twee doelpunten voor de thuisploeg, die alleen bij een overwinning al een promotiefeestje kon vieren. Na rust zette Marco Rente de eindstand op het scorebord.

Heracles heeft ook nog kans op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper PEC, dat vorige week al promotie naar de Eredivisie veiligstelde, bedraagt drie punten. PEC daalde net als Heracles vorig jaar af naar de Eerste Divisie.

Met de promotie neemt Heracles revanche na de zeer pijnlijke degradatie van vorig jaar. Heracles leek in dat seizoen lange tijd veilig, maar gaf het in het slot van de competitie volledig uit handen. De club eindigde uiteindelijk als zestiende en verloor in de play-offs van Excelsior.