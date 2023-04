Achtjarig kind is boosdoener bij tijdelijk gestaakt duel PEC Zwolle-FC Dordrecht

Niet voor het eerst is er vrijdagavond een duel in het betaald voetbal gestaakt omdat er een beker op het veld werd gegooid. Opvallend genoeg was dit keer bij PEC Zwolle-FC Dordrecht een kind de boosdoener.

In de eerste helft lag het duel in de Keuken Kampioen Divisie zo'n tien minuten stil nadat er vanuit het thuisvak een plastic beker op het veld was gegooid. De dader bleek volgens PEC Zwolle een achtjarig kind te zijn.

"Direct na het incident is het kind met zijn vader uit het stadion begeleid en heeft er een gesprek plaatsgevonden", meldt PEC Zwolle. "Volgende week volgt er met hen nog een gesprek op de club."

Aangezien niemand werd geraakt, werd het duel niet definitief gestaakt. De tijdelijke staking was volledig in lijn met de aangescherpte protocollen, die werden aangescherpt na het incident met Ajax-middenvelder Davy Klaassen in De Kuip.